Σαλμάς: «Αν δεν κάνει ο Σαμαράς κόμμα, θα κάνω εγώ, με Μητσοτάκη δεν επιστρέφω ξανά στη ΝΔ»

Αναθερμαίνει σενάρια η αναφορά που έκανε ο Μάριος Σαλμάς για το ενδεχόμενο «δεξιού κόμματος», επαναφέροντας τον Αντώνη Σαμαρά στο κέντρο των πολιτικών συζητήσεων.

Νέο κύμα συζητήσεων προκάλεσε ο ανεξάρτητος βουλευτής Μάριος Σαλμάς, με τις δηλώσεις του στο περιθώριο της τηλεοπτικής του συνέντευξης στα κανάλια ΟΝΕ και Mega News.

«Αν ο Αντώνης Σαμαράς δεν προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος, τότε θα πρέπει να το κάνω εγώ», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί πως ο δεξιός χώρος «δεν μπορεί να μείνει χωρίς φωνή» και ότι ο ίδιος θα ήταν διατεθειμένος να αναλάβει πρωτοβουλία.

Η τοποθέτησή του ήρθε σε μια συγκυρία έντονης κινητικότητας στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, με στελέχη που δηλώνουν απογοητευμένα από τη σημερινή φυσιογνωμία της κυβέρνησης να αναζητούν νέα πολιτική στέγη.

Η αναφορά Σαλμά σε ενδεχόμενο «δεξιού κόμματος» αναθερμαίνει σενάρια που είχαν προσωρινά καταλαγιάσει, επαναφέροντας τον Αντώνη Σαμαρά στο κέντρο των πολιτικών συζητήσεων.

Στο δεύτερο σκέλος των δηλώσεών του, ο κ. Σαλμάς αναφέρθηκε εκ νέου στην υπόθεση των παρακολουθήσεων και ειδικότερα στην αναφορά του στο όνομα του Γιώργου Μυλωνάκη, λέγοντας ότι είχε βασιστεί σε πληροφορίες που, όπως ισχυρίστηκε αρχικά, του μετέφερε ο βουλευτής Χρήστος Μπουκώρος.

Ωστόσο, ο ανεξάρτητος βουλευτής διευκρίνισε ότι ο κ. Μπουκώρος δεν είχε αναφέρει κανένα συγκεκριμένο πρόσωπο όταν ενημερώθηκε ότι παρακολουθείται με εισαγγελική εντολή.

«Υπέθεσα τον κ. Μυλωνάκη, επειδή αυτός συνήθως ενημερώνει τους βουλευτές για διάφορα ζητήματα. Μπορεί σήμερα να το έχει πει και ο κ. Σκέρτσος», σημείωσε ο Σαλμάς, τονίζοντας πως ενέπλεξε το όνομα του κ. Μυλωνάκη για να δώσει έμφαση στον ρόλο του Μεγάρου Μαξίμου.

Και σημείωσε με νόημα:

«Αφήνω το προνόμιο της αποκάλυψης του ονόματος στον κύριο Μπουκώρο.»

Η δήλωση αυτή, με την εμφανή δόση υπαινιγμού, ενίσχυσε την εντύπωση ότι ο Μάριος Σαλμάς επιδιώκει ρόλο πολιτικού αντάρτη εκτός κομματικής πειθαρχίας, ενώ παράλληλα διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας πολιτικής κίνησης στον χώρο της παραδοσιακής δεξιάς — είτε υπό τον Αντώνη Σαμαρά, είτε, όπως ο ίδιος αφήνει να εννοηθεί, υπό τη δική του πρωτοβουλία.

