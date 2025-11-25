Σαλαμίνα: Ξεψύχησε λέγοντας το «Πάτερ Ημών» κλαίγοντας η 75χρονη

Βίντεο, διάρκειας 35 λεπτών, στο οποίο έχουν καταγραφεί τα τελευταία λόγια της 75χρονης που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα έχουν στην κατοχή τους οι Αρχές. Σε αυτό ακούγονται οι απειλές της 46χρονης και οι εκκλήσεις της 75χρονης να σταματήσει να την χτυπά. Από τους διαλόγους συνάγεται το συμπέρασμα πως η γυναίκα δεν είχε καταλάβει πως πρόκειται για τη νύφη της, καθώς μιλούσε θεωρώντας ότι το πρόσωπο που τη χτυπούσε ήταν άντρας. Στο τέλος η άτυχη γυναίκα ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών».

Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν έως τώρα οι Αρχές για την 46χρονη καθ’ ομολογία δράστιδα της δολοφονίας, ο εθισμός της στον τζόγο, οι κάμερες ασφαλείας καθώς και τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν στο αυτοκίνητό της ήταν τα στοιχεία που την πρόδωσαν.

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών είχαν βάλει από την πρώτη στιγμή στο στόχαστρο την 46χρονη λόγω αφενός του προφίλ της (είχαν μάθει ότι είχε ροπή προς τον τζόγο αλλά και λόγω καμερών της περιοχής που την έδειχναν να φθάνει και να φεύγει από το σπίτι του θύματος.

Τελικά συνελήφθη και ομολόγησε την πράξη της. Παράλληλα οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν στο αυτοκίνητό της και ίχνη αίματος που ανήκαν στην άτυχη 75χρονη.

Τι είπε στους αστυνομικούς η 46χρονη

Η δράστιδα, μιλώντας στους αστυνομικούς, ανέφερε πως ο λόγος που μπήκε στο σπίτι της 75χρονης ήταν για να πάρει χρήματα και συγκεκριμένα 1.100 ευρώ, ωστόσο η κατάσταση εκτροχιάστηκε όταν -όπως είπε- θεώρησε πως το θύμα την κατάλαβε.

Ειδικότερα υποστήριξε πως το προηγούμενο διάστημα η 75χρονη είχε δώσει στον γιο της -και σύζυγο της- 10.000 ευρώ προκειμένου να τα φυλάξει για λογαριασμό της. Τα χρήματα όμως αυτά χάθηκαν. Κάποιος τα πήρε (δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη ποιος) με αποτέλεσμα ο άνδρας να νιώθει τύψεις για τα χρήματα της μητέρας του. Έτσι αποφάσισε να της τα δώσει πίσω. Μάζεψε 8.000 ευρώ και της τα έδωσε με την υπόσχεση ότι θα της επέστρεφε σύντομα και τα υπόλοιπα 2.000.

Τελικά κατάφερε να μαζέψει ακόμη 1.100 ευρώ και ετοιμαζόταν να της τα πάει και αυτά. Ένα βράδυ όμως η σύζυγος του, η οποία φέρεται να είναι εθισμένη στον τζόγο, πήρε αυτά τα 1.100 ευρώ, τα έπαιξε και τα έχασε. Τότε, προκειμένου να μην την καταλάβει ο άνδρας της, αποφάσισε να μπει κρυφά στο σπίτι της πεθεράς της, να πάρει 1.100 ευρώ και να τα επιστρέψει στο σημείο που τα είχε αφήσει ο σύζυγός της.

Έτσι και έγινε. Έχοντας πρόσβαση στις κάμερες ασφαλείας, τους άλλαξε τη φορά προκειμένου να μην την καταγράψουν, φόρεσε μάσκα και γάντια, πήρε ένα κρουστικό και ξεκίνησε για το σπίτι της. Έσπασε το τζάμι ενός παραθύρου, εισέβαλε στον χώρο και άρχισε να απειλεί τη γυναίκα και να της ζητά να της δώσει χρήματα.

Εκείνη αντέδρασε και τότε η δράστιδα πήρε ένα μπουκάλι και, πιστεύοντας όπως είπε ότι την έχει καταλάβει, την χτύπησε στο κεφάλι με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει στο πάτωμα. Στη συνέχεια, σε κατάσταση σοκ όπως είπε, πήρε ένα μαχαίρι από τον χώρο και την κατέσφαξε.

Μετά το έγκλημα επέστρεψε στο σπίτι της, έπλυνε τα ρούχα που φορούσε και τα πέταξε σε έναν κάδο σκουπιδιών.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Παρασκευής (31/10). Αρχικά οι έρευνες στράφηκαν προς πάσα κατεύθυνση και οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών προσπάθησαν μέσα από τις καταθέσεις των συγγενών της αλλά και προσώπων που είχαν πρόσβαση στο σπίτι της οδού Ικάρου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Τελικά, μετά από επισταμένη έρευνα, έφτασαν στα ίχνη της γυναίκας η οποία στο τέλος λύγισε και ομολόγησε.

protothema.gr