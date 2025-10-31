Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Σαλαμίνα: Ληστές μπήκαν σε σπίτι και σκότωσαν γυναίκα – Τη βρήκε νεκρή η κόρη της

Κάμερες κατέγραψαν τους ληστές να σπάνε το παράθυρο

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ληστεία με μία 75χρονη νεκρή σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν ληστές μπήκαν στο σπίτι της και την σκότωσαν.

Το περιστατικό σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής (31.10.25). Σύμφωνα με πληροφορίες, κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τους ληστές να σπάνε παράθυρο στο σπίτι της ηλικιωμένης και να μπαίνουν μέσα.

Την 75χρονη βρήκε νεκρή μέσα στο σπίτι η κόρη της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Η ηλικιωμένη έχει τραύματα στο κεφάλι.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών και εξετάζει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, ενώ συγκεντρώνονται στοιχεία από τη γειτονιά και πραγματοποιούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Πηγή: protothema.gr

