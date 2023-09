Μαρία Σάκκαρη: Δάκρυσε μετά το τρόπαιο στη Γκουανταλαχάρα – «Λύγισε» για τον παππού της

Επιστροφή στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης για την Ελληνίδα τενίστρια την Δευτέρα

Δάκρυα χαράς έχυσε η Μαρία Σάκκαρη τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γκουανταλαχάρα μετά τη νίκη της με 2-0 στον τελικό του τουρνουά επί της Κάρολιν Ντόλεχαϊντ που της χάρισε τον πρώτο της τίτλο μετά από 4 χρόνια και τον δεύτερο σημαντικότερο της καριέρας της.

Δείτε το ξέσπασμα μετά τον τελευταίο πόντο

This one’s yours, Maria 🥹@mariasakkari defeats Dolehide, 7-5, 6-3 to win her first EVER WTA 1000 title in Guadalajara!!! 🏆#GDLOpenAKRON pic.twitter.com/UcE4EGoIFA — wta (@WTA) September 24, 2023

H στιγμή της βράβευσης

🎊 C H A M P I O N 🎊@mariasakkari pic.twitter.com/OMDN5j3bSP — wta (@WTA) September 24, 2023

Με την λήξη του αγώνα η Μαρία Σάκκαρη αφού χαιρέτησε την Αμερικανίδα με μία αγκαλιά και τον διαιτητή με μία χειραψία, έτρεξε με δάκρυα στα μάτια στον Τομ Χιλ ο οποίος ήταν επίσης συγκινημένος μετά τα δύσκολα τέσσερα χρόνια της αθλήτριάς του.

Στη συνέχεια κι ενώ οι κάμερες εστίαζαν στην Αμερικανίδα, το ανοιχτό μικρόφωνο «έπιασε» την Μαρία να μιλά στην μητέρα της, Αγγελική Κανελλοπούλου, που ήταν στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, καθώς την πήρε τηλέφωνο με την πρώτη ευκαιρία. «Μητέρα τα κατάφερα!» ακούγεται να λέει η Σάκκαρη, με την συγκίνηση να είναι έντονη και στις δύο, όπως φάνηκε και στην απονομή λίγο μετά.

Maria Sakkari after winning 1st title in more than 4 years: “I want to thank my coach Tom who’s been with me the last 5 years. We waited more than 4 years for a 2nd title. We’ve heard many bad things like I’ll never win a title. That I’m a top 5 player with only 1 title. That… pic.twitter.com/msBr0iWybr — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

Στις δηλώσεις της στην τελετή απονομής αναφέρθηκε στην μεγάλη Γκαμπριέλα Σαμπατίνι που ήταν εκεί και αφιέρωσε τον τίτλο στον παππού της ο οποίος πέθανε το καλοκαίρι του 2022. O Δημήτρης Καννελόπουλος, ήταν εκείνος που έμαθε τένις στην μητέρα της, Αγγελική αλλά και στην ίδια!

Maria Sakkari dedicates 1st WTA 1000 title in Guadalajara to her grandpa who passed away: “I want to thank my family. I really wish they were here with me. I want to dedicate this trophy to my grandfather who passed away last year, & my grandma who is home watching.” 🥹❤️ pic.twitter.com/kY3o22duHB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 24, 2023

