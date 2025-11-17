Σάκης Τορουνίδης: «Τιμούμε σήμερα με σεβασμό την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου»

Συγκινητικό το μήνυμα του δημάρχου Αμφιλοχίας, Σάκη Τορουνίδη, για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Ακολουθεί το μήνυμα του κ. Τορουνίδη:

«Τιμούμε σήμερα την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Με σεβασμό θυμόμαστε τον αγώνα για Ελευθερία και Δημοκρατία.

Την αντίσταση των νέων κατά της δικτατορίας, και την ελπίδα, που γεννήθηκε μέσα από τον αγώνα των φοιτητών, άναψε το φως μέσα στην κοινωνία μας, έγινε εξέγερση και μας εμπνέει μέχρι σήμερα.

Με το σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» για μια κοινωνία δίκαιη και ανθρώπινη.

Η αποφασιστικότητα, η τόλμη και η πίστη τους, έγιναν το πιο ηχηρό κάλεσμα για ελευθερία και ανεξαρτησία.

Μια κορυφαία στιγμή της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ένα διαχρονικό σύμβολο του λαϊκού αγώνα για δημοκρατία. Το πιο ισχυρό μήνυμα ελευθερίας και δικαιοσύνης».