Σάκης Τορουνίδης: Αρνητικός στη γνωμοδότηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα αντλησιοταμίευσης σε Ίναχο και Αμφιλοχία

Αρνητικός ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας, Σάκης Τορουνίδης στη γνωμοδότηση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για εγκατάσταση έργων αντλησιοταμίευσης στις Δημοτικές Ενότητες Ινάχου και Αμφιλοχίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αμφιλοχίας:

Ομόφωνα αρνητική η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Αμφιλοχίας στις γνωμοδοτήσεις επί των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις εγκαταστάσεις έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησοταμίευση στη θέση «Φαγιάς» της Δ.Ε. Ινάχου (εγκατεστημένης ισχύος 100 MW και ονομαστικής χωρητικότητας 1.200 MWh) και στη θέση “ΠΕΤΑΛΑΣ” (χωρητικότητας 6163 MWh και μέγιστης ισχύος έγχυσης 519 MW).

Ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης στη χθεσινή του εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμφιλοχίας εξέφρασε για μια ακόμη φορά τις τεκμηριωμένες αντιρρήσεις του, αναφερόμενος αναλυτικά στους λόγους της αντίθεσης της Δημοτικής Αρχής στην κατασκευή των ανωτέρω έργων.

«Δηλώνω ρητά την αντίθεση μας στην κατασκευή και λειτουργία των έργων που αφορούν την εγκατάσταση σταθμών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησοταμίευση στη θέση «Φαγιάς» της Δ. Ε. Ινάχου και “Πεταλας” της Δ. Ε. Αμφιλογίας. Είμαστε απέναντι σε ό,τι δημιουργεί θέματα τα οποία δε στηρίζουν την περιοχή μας.

Η έντονη αντίδραση της τοπικής κοινωνίας μέσω λαϊκών συνελεύσεων, υπομνημάτων κατοίκων και αποφάσεων κοινοτικών οργάνων, η αλλοίωση του φυσικού και ορεινού τοπίου, οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις, η υποβάθμιση παραδοσιακών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης η έλλειψη ανταποδοτικών ωφελημάτων για τον Δήμο και τις κοινότητες του -δεν προβλέπεται αντισταθμιστική παροχή προς τον Δήμο και δεν περιλαμβάνονται έργα ή παρεμβάσεις τοπικής ανάπτυξης- και το γεγονός πως η συγκεκριμένη επένδυση δε συνάδει με τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της περιοχής -όπως αποτυπώνεται στο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο και Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας- εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την αρνητική γνωμοδότηση επί των ΜΠΕ των δυο έργων.

Είμαστε αντίθετοι λόγω της έλλειψης ανταποδοτικών οφελών και της καθολικής αντίδρασης της τοπικής κοινωνίας και ζητούμε παράλληλα από τις Αρμόδιες Αρχές να μην εγκρίνουν τη ΜΠΕ και να μην προχωρήσουν στην αδειοδότηση των δύο αυτών έργων».