Σάκης Ρουβάς: «Δεν μπορείς να λες Θεοδωράκη και να κάνεις “κούνια μπέλα”» - Διχάζει το νέο τραγούδι του

Άγριο κράξιμο δέχθηκε ο Σάκης Ρουβάς για το νέο του τραγούδι, «κούνια μπέλα», που ερμηνεύει με τον FY, με αρνητικά σχόλια από Κατερίνα Καραβάτου και Παντελή Καναράκη.

Μήλον της έριδος για τα μέλη της ομάδας «Καλοκαίρι Παρέα» του ΑΝΤ1 αποτέλεσε το τραγούδι «Kounia Bella», που ερμηνεύει ο Σάκης Ρουβάς μαζί με τον FY.

Για την ακρίβεια, το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής ένα βίντεο του Παντελή Καναράκη που έκρινε αρνητικά την επιλογή του Σάκη Ρουβά να ερμηνεύει τον εν λόγω τραγούδι.

«”Πάνω στο κορμί μου κάνει κούνια μπέλα, γιατί είναι bella, γιατί είναι μπελάς” και κάνει και τα χέρια έτσι… Δεν μπορώ άλλο. Ειλικρινά δε μεταδίδω…», είχε πει καυστικά ο Παντελής Καναράκης για το νέο κομμάτι του διάσημου τραγουδιστή.

Στη συνέχεια η Κατερίνα Καραβάτου και η ομάδα της πήραν θέση και παρουσιάστρια δήλωσε ευθέως ότι δεν της αρέσει καθόλου το τραγούδι, ενώ ο συνεργάτης της, Αλέξης Μίχας υπερασπίστηκε τον Σάκη Ρουβά με σθένος.

«Ο Σάκης Ρουβάς είναι ο απόλυτος σταρ και μπορεί να κάνει ό,τι θέλει», είπε ο Αλέξης Μίχας, προκαλώντας την αντίδραση της παρουσιάστριας.

«Τι σημαίνει αυτό; Με συγχωρείς κι εγώ όταν το άκουσα… (σ.σ. δεν μου άρεσε)», απάντησε η Κατερίνα Καραβάτου.

«Εγώ το βρήκα πολύ ωραίο, ανατρεπτικό», δήλωσε αμέσως μετά ο Αλέξης Μίχας.

«Εγώ πάλι δεν το βρήκα καθόλου ωραίο», είπε με θάρρος η Κατερίνα Καραβάτου.

«Δεν μπορείς να τραγουδάς Θεοδωράκη και “Άξιον Εστί” και μετά να κάνεις “κούνια μπέλα”, δεν συνδυάζονται όλα», ξέσπασε τότε ο Νίκος Μισύρης.

Οι απόψεις συνεχίστηκαν να διίστανται στον «αέρα» της εκπομπής με την Κατερίνα Καραβάτου να δηλώνει ευθέως: «Το συγκεκριμένο τραγούδι δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να το ερμηνεύσει ο Σάκης Ρουβάς».

