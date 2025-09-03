Σάκης Κατσούλης: «Δεν υπάρχει θεραπεία ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής μου»

Με αιφνίδια βαρηκοΐα αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε ο πρώην νικητής του Survivor, Σάκης Κατσούλης, διευκρινίζοντας ότι δεν είναι σίγουρη η επαναφορά της ακοής του.

Ο πρώην νικητής του Survivor και επιχειρηματίας μέσα από ένα Instastory του αποκάλυψε ότι, έπειτα από ειδικές ιατρικές εξετάσεις, διαγνώστηκε με «αιφνίδια βαρηκοΐα», μια κατάσταση που επηρεάζει ξαφνικά την ακοή και απαιτεί άμεση αντιμετώπιση.

Ο Σάκης Κατσούλης δέχτηκε αμέτρητα μηνύματα στήριξης από τους διαδικτυακούς του φίλους και φίλες για το θέμα υγείας του και προχώρησε το βράδυ της ίδιας ημέρας σε μια νέα μακροσκελή ανάρτηση στα Instagram Stories του.

«Πραγματικά δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση και τόσες χιλιάδες μηνύματα! Είστε όλοι υπέροχοι και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Μου δώσατε πολύ δύναμη. Επίσης, δεν περίμενα ότι υπάρχουν τόσα πολλά κρούσματα και τόσος πολύς κόσμος που έχει βιώσει κάτι αντίστοιχο.

Τελικά, το πόρισμα είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αιτία, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία και –το χειρότερο– ούτε σίγουρη επαναφορά της ακοής.

Παρόλα αυτά, από τα χιλιάδες μηνύματα και τις εκατοντάδες τηλεφωνήματα που προσπαθώ και θα απαντήσω σε έναν έναν ξεχωριστά, ήρθε ένας άνθρωπος και με βρήκε στο μαγαζί, όταν είδε τη δημοσίευση. Πιστεύω ότι πραγματικά μπορεί να με βοηθήσει. Θα σας έχω σύντομα νεότερα. Πίστη και υπομονή» έγραψε ο Σάκης Κατσούλης.

Η ανάρτηση του Σάκη Κατσούλη:

Πηγή: star.gr