Σάκης Αρναούτογλου: Στην Κομισιόν το κλείσιμο των 200+ καταστημάτων ΕΛΤΑ

Το μαζικό κλείσιμο 200+ καταστημάτων ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, έφερε στην κομισιόν ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, καταθέτοντας γραπτή ερώτηση, ακόμη και σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

«Περιοχές όπως ο Δήμος Ζαγορίου με 43 χωριά, η Ιεράπετρα στην Κρήτη, τα Βόρεια Τζουμέρκα, το Θέρμο Αιτωλοακαρνανίας και πολλοί άλλοι Δήμοι και χωριά, μένουν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση σε τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα. Η απόφαση αυτή υπονομεύει την ίδια την έννοια της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, θεμελιώδης υποχρέωση της χώρας απέναντι στους πολίτες της και στην Ευρωπαϊκή Ένωση» αναφέρει ο Σάκης Αρναούτογλου και υπογραμμίζει:

«Με το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, η Κυβέρνηση βάζει λουκέτο στην ίδια την καθημερινότητα της υπαίθρου. Δεν μπορεί να καταδικάζει ηλικιωμένους και αγρότες σε αποκλεισμό από συναλλαγές και επικοινωνία. Η ισότιμη πρόσβαση δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα»

Με την ερώτησή του, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά από την Κομισιόν:

Να διασφαλίσει ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.

Να λάβει μέτρα ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός και γεωγραφικός αποκλεισμός πολιτών.

Να εξετάσει εάν υπάρχουν ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη και τον εκσυγχρονισμό του ταχυδρομικού δικτύου στις περιοχές χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας.

Η συρρίκνωση του δικτύου ΕΛΤΑ δεν είναι απλώς μια «επιχειρηματική απόφαση», είναι ζήτημα κοινωνικής συνοχής και ισότητας. Η Κυβέρνηση οφείλει να δώσει απαντήσεις, όχι να γυρίζει την πλάτη στις τοπικές κοινωνίες.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Κλείσιμο καταστημάτων ΕΛΤΑ σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και τήρηση της υποχρέωσης καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, ο πάροχος καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ΕΛΤΑ Α.Ε., προχωρά στο κλείσιμο άνω των 200 καταστημάτων, μεταξύ των οποίων πολλά σε απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές. Η εξέλιξη αυτή αφήνει ολόκληρες περιοχές – όπως ο Δήμος Ζαγορίου στην Ήπειρο με 43 χωριά ή οι Δήμοι Ιεράπετρας στην Κρήτη, Βορείων Τζουμέρκων, Θέρμου Αιτωλοακαρνανίας – χωρίς πρόσβαση σε τοπικό ταχυδρομικό κατάστημα. Παρόμοια φαινόμενα καταγράφονται και σε άλλες περιφέρειες.

Η συρρίκνωση του δικτύου εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την τήρηση της υποχρέωσης καθολικής υπηρεσίας, η οποία αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ευρωπαϊκής ταχυδρομικής πολιτικής και προϋποθέτει ίση πρόσβαση όλων των πολιτών, ανεξαρτήτως τόπου κατοικίας, σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Ιδίως για ηλικιωμένους και ευάλωτες ομάδες της υπαίθρου, η απομάκρυνση των σημείων εξυπηρέτησης συνεπάγεται αποκλεισμό από βασικές συναλλαγές, οικονομικές υπηρεσίες και κοινωνική επικοινωνία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Πώς διασφαλίζει ότι η Ελλάδα τηρεί τις υποχρεώσεις παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, ιδίως σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές, ενόψει των εκτεταμένων κλεισιμάτων καταστημάτων ΕΛΤΑ;

2. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτραπεί ο κοινωνικός και γεωγραφικός αποκλεισμός πολιτών λόγω της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες;

3. Υπάρχει ευρωπαϊκή στρατηγική ή χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να στηρίξουν τη διατήρηση ή και τον εκσυγχρονισμό της παρουσίας του παρόχου καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας σε περιοχές με χαμηλή πληθυσμιακή πυκνότητα;

