Σακίλ για Κάρι: «Αναρωτιέμαι αν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να τον βάζουμε στην κουβέντα για GOAT»

Ο 51χρονος παλαίμαχος σέντερ υποκλίθηκε, μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για τον ηγέτη των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς και έδειξε πόσο τον εκτιμά με μια χαρακτηριστική ατάκα.

Είναι ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ ο Στεφ Κάρι. Από τους ελάχιστους παίκτες που επηρέασαν το άθλημα. Έχει πανηγυρίσει 4 πρωταθλήματα με τους Γουόριορς, έχει κερδίσει MVP τελικών και δυο MVP του ΝΒΑ. Έτσι, ο Σακίλ Ο’ Νιλ σε δηλώσεις του αναρωτήθηκε αν ήρθε η ώρα να μπαίνει στην συζήτηση ως κορυφαίος όλων των εποχών (GOAT).

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Σακίλ Ο’ Νιλ:

«Αναρωτιέμαι αν ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε να τον βάζουμε στην κουβέντα για τον κορυφαίο όλων των εποχών (GOAT). Έπαιζα 20 χρόνια μπάσκετ, ποτέ δεν είδα κάποιον σαν εκείνον», είπε και συμπλήρωσε πως τον τοποθετεί πάνω από τον εαυτό του. Παραδέχθηκε ότι είναι καλύτερος από εκείνον.//ΓΓ

Shaquille O’Neal: “I’m wondering if it’s time to start putting [Stephen Curry] as the best player of all time.”

Kenny Smith: “You’d put him over you?”

Shaq: “Yes”

