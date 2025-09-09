ΣΑΕΚ Μεσολογγίου: Λαμπρές οι εκδηλώσεις παρουσίασης των νέων ειδικοτήτων για το έτος 2025-26

Με λαμπρές εκδηλώσεις η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου παρουσίασε σε Μεσολόγγι και Νεοχώρι το όραμα και τις νέες ειδικότητες για το έτος 2025-2026.

Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7:00 το απόγευμα, στο πρώην Δημαρχείο Οινιαδών στο Νεοχώρι και την Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025, στις 7:30 το απόγευμα, στο Μέγαρο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι, η εκδήλωση παρουσίασης του οράματος και των νέων ειδικοτήτων της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Μεσολογγίου για το εκπαιδευτικό έτος 2025-2026, με τίτλο με τίτλο "Όραμα και Προοπτικές – Νέες Ειδικότητες 2025-2026".

Η εκδήλωση στο Μεσολόγγι, ξεκίνησε με προβολή σε βίντεο, χαιρετισμού της Γενικής Γραμματέως Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. κυρίας Όλγας Καφετζοπούλου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Διευθυντής της Σχολής κύριος Γιάννης Χατζής παρουσίασε το όραμα της σχολής και τις νέες ειδικότητες, ενώ στη συνέχεια η υποδιευθύντρια κυρία Κατερίνα Αποστολοπούλου μίλησε για το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης ως εργαλείο σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Η κυρία Αλεξάνδρα Νότη, Νοσηλεύτρια στη Νοσηλευτική Μονάδα Μεσολογγίου, η κυρία Αφροδίτη Τηλιγάδα, Συντηρήτρια αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας και η κυρία Γεωργία Πάζιου, Αισθητικός-Κοσμετολόγος, μόνιμη εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας, εκπαιδεύτριες και συνεργάτιδες της Σχολής, ανέδειξαν τις επαγγελματικές δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες ειδικότητες στους σπουδαστές.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης αναδείχθηκαν, όλες οι νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν από το 2025-2026 και οι επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρουν στους απόφοιτους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο όραμα της Σχολής για καινοτομία, διασύνδεση με την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και στην αξιοποίηση των τοπικών συνεργασιών, με στόχο τη συνεχή αναβάθμιση της κατάρτισης καθώς και στο ρόλο της ΣΑΕΚ Μεσολογγίου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της τοπικής και εθνικής αγοράς εργασίας.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν καταρτιζόμενοι, εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές, επαγγελματίες και πολίτες που ενδιαφέρονται για τις δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην περιοχή.

Η Διεύθυνση της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου εκφράζει θερμές ευχαριστίες στην κυρία Κασσιανή Παπαδημητρίου, Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Νεοχωρίου, για τη συμβολή και την βοήθειά της στην οργάνωση και πραγματοποίηση της εκδήλωσης στο Νεοχώρι.

Επίσης, την Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, για την παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων του Μεγάρου Χρυσόγελου, στο Μεσολόγγι, καθώς και τους εκπροσώπους του Εμπορικού Συλλόγου Μεσολογγίου, Νικόλαο Ρήγα, Αντιπρόεδρο και Μαρία Πλαστήρα, Γενική Γραμματέα, για την παρουσία τους στην εκδήλωση.

Η Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην περιοχή, επενδύοντας στη νέα γενιά και στηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας.

Νεοχώρι, 3/9/2025

Μεσολόγγι, 8/9/2025