ΣΑΕΚ Μεσολογγίου και ΕΨΥΠΕΑ ενώνουν δυνάμεις για την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας

Εκδήλωση στο Μεσολόγγι για την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας με τίτλο «Ενδυναμώνοντας τη ζωή μέσα από τη δράση», διοργανώνουν η ΣΑΕΚ Μεσολογγίου και ΕΨΥΠΕΑ.

Η ανακοίνωση:

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας, με τους σπουδαστές της ειδικότητας Βοηθός Εργοθεραπείας (Γ’ εξ.) της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α. σας προσκαλούμε σε μια εκπαιδευτική – ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: «Ενδυναμώνοντας τη ζωή μέσα από τη δράση», την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2025, στις 17:30, στο Μέγαρο Χρυσόγελου στο Μεσολόγγι. Μέσα από δημιουργικές παρουσιάσεις και τα έργα των σπουδαστών, θα αναδειχθεί η δύναμη της εργοθεραπείας ως επιστήμη, τέχνη και πράξη. Η εκδήλωση απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, εκπαιδευτικούς, γονείς, και σε όλους όσοι ενδιαφέρονται για την ψυχοκοινωνική ενδυνάμωση του ανθρώπου. Σας περιμένουμε για να αναδείξουμε τη δημιουργικότητα, τη συμμετοχή και την αποκατάσταση!

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

5:30 Έναρξη – Χαιρετισμοί

– Ιωάννης Γ. Χατζής, Φυσικός

Δρ Βιοπληροφορικής, Διευθυντής Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου

– Παναγιώτης Ζαβιτσανάκης

Ιατρός Καρδιολόγος, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α.

5:45 Ενδυναμώνοντας τη ζωή μέσα από τη δράση

Βασίλειος Σκούρτης

Εργοθεραπευτής, Εκπαιδευτής Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου

6:00 Η δραστηριότητα του Κέντρου Ημέρας για Παιδιά με Αναπτυξιακές Διαταραχές της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α.

Γεράσιμος Τουλιάτος

MSc Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας,

Διοικητικός Υπεύθυνος Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α.

6:15 Η ανάπτυξη του παιδιού μέσα από την εργοθεραπευτική ματιά

Ελένη Γεωργαρά

Εργοθεραπεύτρια Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.Α.

6:30 Ο Βοηθός Εργοθεραπείας ως επαγγελματίας της υγείας Περίγραμμα ειδικότητας

Αικατερίνη Αποστολοπούλου

Εκπαιδευτικός, Υποδιευθύντρια Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου

6:45 Δημιουργούμε – Συμμετέχουμε – Θεραπεύουμε

Οι σπουδαστές της ειδικότητας Βοηθός Εργοθεραπείας παρουσιάζο δημιουργίες για θεραπευτικές δραστηριότητες

Προλογίζει η Ανδριάνα Αμοιρίδου

Εργοθεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου

7:15 Συζήτηση – Ολοκλήρωση εκδήλωσης

Η αφίσα: