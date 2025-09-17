ΣΑΕΚ Μεσολογγίου: Έναρξη της νέας χρονιάς με ακόμη 5 νέες ειδικότητες

Μετά την ολοκλήρωση της αρχικής περιόδου εγγραφών, στη Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου ξεκινάμε φέτος με ακόμη 5 νέες ειδικότητες από τις 7 που είχαν προταθεί.

Οι δύο από αυτές δυστυχώς δε συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων και πιστεύουμε ότι κάθε ειδικότητα που τελικά δε γίνεται, είναι μια χαμένη ευκαιρία για επαγγελματική εκπαίδευση, ανάπτυξη και προοπτική στον τόπο μας.

Η Σχολή μας είναι εδώ, σταθερά αφοσιωμένη στο έργο της, συνεχίζοντας να παρέχει ποιοτική κατάρτιση, να δημιουργεί νέους δρόμους και να στηρίζει την κοινωνία του Μεσολογγίου. Όμως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στη στήριξη της ίδιας της κοινωνίας, για να κρατήσουμε ζωντανές τις ευκαιρίες στον τόπο μας.

Εμείς συνεχίζουμε με πίστη, πείσμα και όραμα. Γιατί η εκπαίδευση είναι το κλειδί, και η στήριξη όλων μας μπορεί να δώσει ζωή σε νέες δυνατότητες, δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για το αύριο.

Από 18-23 Σεπτεμβρίου, συνεχίζονται οι εγγραφές για τα τμήματα που τελικά θα λειτουργήσουν φέτος:

ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Πολυμέσα/Web Designer-Developer/VideoGames)

ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Σχολή για διευκρινίσεις, περισσότερες πληροφορίες και κάθε βοήθεια στις διαδικασίες εγγραφής.