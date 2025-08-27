ΣΑΕΚ Αγρινίου: Νέες ειδικότητες αιχμής – Ξεκινούν οι ηλεκτρονικές εγγραφές την 1η Σεπτεμβρίου

Επαγγελματική προοπτική στη ΣΑΕΚ Αγρινίου με ειδικότητες αιχμής, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση», με την πλατφόρμα για τις ηλεκτρονικές εγγραφές να ανοίγει την 1η Σεπτεμβρίου και να κλείνει 10 μέρες μετά. Τι αναφέρει ο Διευθυντής της ΣΑΕΚ, Βασίλης Καραγιάννης, ενόψει των εγγραφών.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Μεγάλο αναμένεται να είναι το ενδιαφέρον για την κατάρτιση στο πρώην Δημόσιο ΙΕΚ, νυν Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) Αγρινίου και φέτος. Ανέκαθεν η ΣΑΕΚ Αγρινίου διέθετε παράδοση στην παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτισης, πόσο μάλλον φέτος που οι ειδικότητες είναι ακόμη πιο βελτιωμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες της ελληνικής και τοπικής αγοράς!

Συχνά μάλιστα εκφράζεται πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τους ενδιαφερόμενους για με αποτέλεσμα σε ορισμένες ειδικότητες να δημιουργούνται διπλά τμήματα, ενώ και τα τμήματα των ειδικοτήτων που δεν είναι διπλά λειτουργούν τουλάχιστον με το 80% των σπουδαστών.

Αξίζει επίσης να τονίσουμε ότι ανέκαθεν έρχονταν να σπουδάσουν στην ΣΑΕΚ Αγρινίου άτομα από όλη την Αιτωλοακαρνανία, την Ευρυτανία, αλλά ακόμη και από άλλες περιοχές που δεν γειτνιάζουν, τόσο λόγω της παράδοσης της ΣΑΕΚ Αγρινίου στο υψηλό επίπεδο κατάρτισης, όσο και επειδή οι ειδικότητες που αναζητούν δεν προσφέρονται στην πόλη τους ή κάπου αλλού κοντά στην περιοχή τους.

Ο Διευθυντής της Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αγρινίου, Βασίλης Καραγιάννης, μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» για τις ειδικότητες της ΣΑΕΚ Αγρινίου ενόψει της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, τόνισε:

«Η πλατφόρμα για τις εγγραφές στη ΣΑΕΚ θα ανοίξει 01.09.25 μέχρι και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και 10.09.25 και θα υπάρχουν 10 ειδικότητες. Δικαίωμα για ηλεκτρονική αίτηση έχουν όλοι που διαθέτουν απολυτήριο λυκείου άσχετα αν θα κάνουν ή όχι παράλληλο μηχανογραφικό.

Οι 10 αυτές ειδικότητες είναι βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, βοηθός ραδιολογίας και ακτινολογίας, τεχνικός μαγειρικής τέχνης (σεφ), εκπαιδευτής γυμναστικής με βάρη, υπεύθυνος ψηφιακού marketing, διαχειριστής ηλεκτρονικού καταστήματος (e- shop), τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων, στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου, τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικός δασικής προστασίας.

Στη συνέχεια και αφού κλείσει στις 10.09 η πλατφόρμα θα κληθούν οι επιτυχόντες από την ΣΑΕΚ Αγρινίου για να συνεχιστεί η διαδικασία της εγγραφής για τον καθένα.

Οι σπουδαστές διαθέτουν όλα τα δικαιώματα των φοιτητών, στεγαστικό επίδομα, διαθέτουν πάσο για τα μέσα μεταφοράς, μπορούν να εξασφαλίσει αναβολή και γενικά ότι διαθέτει ένας φοιτητές διαθέτει και ο σπουδαστής των ΣΑΕΚ, ενώ εκτιμούμε πως υπάρχει ενδιαφέρον για όλες τις ειδικότητες.

Οι ηλικίες των ενδιαφερόμενων ποικίλουν. Μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού εισέρχονται στην ΣΑΕΚ νεαρές ηλικίες, αλλά έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση ενδιαφερόμενοι κάθε ηλικίας. Σε διάφορες μάλιστα ειδικότητες αιτούνται και σπουδάζουν κανονικά άτομα 50 ετών και παραπάνω φυσικά.

Η εκάστοτε ειδικότητα διαθέτει 30 θέσεις, αλλά συχνά διαπιστώνεται υπερκάλυψη σε διάφορες ειδικότητες και έτσι δημιουργούμε δύο τμήματα για την ειδικότητα με το αυξημένο ενδιαφέρον, ενώ σε όσες ειδικότητες δεν υπάρχει υπερκάλυψη λειτουργούν τουλάχιστον με το 80% των ενδιαφερόμενων, ενώ σχεδόν ποτέ στο παρελθόν δεν έχει λειτουργήσει ειδικότητα με οριακό αριθμό ενδιαφερόμενων.

Στη ΣΑΕΚ Αγρινίου έρχονται σπουδαστές από όλη την Αιτωλοακαρνανία και κυρίως από το βόρειο τμήμα της, δηλαδή από την Αμφιλοχία, το Ξηρόμερο, τον Βάλτο, τη Βόνιτσα, αλλά φέτος υπάρχουν και τουλάχιστον 10 άτομα που προέρχονται από νησιά, τη Πελοπόννησο, ενώ αξίζει να τονίσουμε πως όλα τα χρόνια διαθέτουμε και σπουδαστές από την Ευρυτανία».

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»