ΣΑΕΚ Αγρινίου: Μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου οι εγγραφές - Ποιες ειδικότητες θα λειτουργήσουν

Από την 1η Σεπτεμβρίου και για ένα δεκαήμερο οι εγγραφές στη ΣΑΕΚ Αγρινίου για τους αποφοίτους Λυκείων που έχουν να επιλέξουν ανάμεσα σε 10 ειδικότητες.

Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης της Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου:

Οι απόφοιτοι Λυκείου που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στη Δημόσια Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου (Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού), μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://diek.it.minedu.gov.gr/site/index

από τη Δευτέρα 01-09-2025 μέχρι την Τετάρτη10-09-2025

Στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου, πρόκειται να λειτουργήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 οι παρακάτω ειδικότητες.

1. ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

2. ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ

4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)

5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

7. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

9. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

10. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης απευθύνονται σε απόφοιτους όλων των τύπων Λυκείων (ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ισότιμων τίτλων) που επιθυμούν να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση, γνώσεις και δεξιότητες, σε ειδικότητες προσαρμοσμένες στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας με στόχο την απορρόφησή τους από την αγορά εργασίας σε τοπικό, περιφερειακό και κλαδικό επίπεδο.

Η φοίτηση στις Σ.Α.Ε.Κ. διαρκεί πέντε εξάμηνα. Στα πρώτα τέσσερα εξάμηνα οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα, ενώ στο 5ο εξάμηνο πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης μπορούν να δώσουν εξετάσεις πιστοποίησης στον ΕΟΠΠΕΠ, η επιτυχή έκβαση των οποίων, οδηγεί στη λήψη Πτυχίου Επιπέδου 5. Το πτυχίο αυτό τους δίνει επιπλέον τη δυνατότητα να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Πανεπιστημιακές σχολές μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τις ειδικότητες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα μας http://iekagrin.sch.gr/.

Επίσης μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα: 26410 57872, 26410 28052 ή στο email saekagrin@sch.gr.