ΣΑΕΚ Αγρινίου: Έως Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων αποφοίτων Λυκείου Β’ φάσης

Έως την ερχόμενη Τετάρτη η υποβολή αιτήσεων Β’ φάσης στη Δημόσια ΣΑΕΚ Αγρινίου (ΥΠΑΙΘΑ) για απόφοιτους Λυκείου σε κενές θέσεις των ειδικοτήτων.

Η ανακοίνωση:

Η Διεύθυνση της Δημόσιας ΣΑΕΚ Αγρινίου (Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.) ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων Β’ φάσης σε κενές θέσεις των ειδικοτήτων της. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις γίνονται από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 16:00, στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr.

Καλούνται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στη Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου, επιλέγοντας μέχρι τρεις (3) ειδικότητες που τους ενδιαφέρουν, στις διαθέσιμες ειδικότητες με κενή θέση.

Εξαίρεση αποτελούν οι επιτυχόντες/εγγεγραμμένοι της Α’ φάσης αιτήσεων. Μαζί με την αίτηση, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα ζητηθούν από το σύστημα για την ταυτοποίηση και την ορθή μοριοδότησή τους. Σημειώνεται ότι οι επιτυχόντες εγγράφονται αυτόματα στην ειδικότητα χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία εγγραφής.

Ειδικότητες 2025–2026

1. Βοηθός Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Στήριξη και δημιουργική απασχόληση βρεφών και νηπίων σε παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, παιδότοπους κ.ά.

2. Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Υποστήριξη ακτινολόγων σε διαγνωστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, αξονικές, υπέρηχοι) σε δημόσια και ιδιωτικά κέντρα υγείας.

3. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (Chef)

Εκπαίδευση στη μαγειρική και διοίκηση κουζίνας – εργασία σε εστιατόρια, ξενοδοχεία, catering.

4. Τεχνικός Δασικής Προστασίας

Πρόληψη και αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, προστασία περιβάλλοντος εργασία σε δασαρχεία, ΜΚΟ, τοπική αυτοδιοίκηση.

5. Εκπαιδευτής Γυμναστικής με Βάρη

Σχεδιασμός προπονήσεων και fitness coaching – εργασία σε γυμναστήρια, αθλητικά κέντρα, studio, personal training.

6. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου

Λογιστική, φοροτεχνικά, ERP – εργασία σε επιχειρήσεις, λογιστικά γραφεία και

τουριστικές μονάδες.

7. Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Παραγωγή, ποιοτικός έλεγχος, logistics – εργασία σε φαρμακευτικές εταιρείες, φαρμακεία, εταιρείες καλλυντικών.

8. Υπεύθυνος Ψηφιακού Μάρκετινγκ και Κοινωνικών Δικτύων

Διαχείριση περιεχομένου και καμπανιών σε ψηφιακά μέσα – εργασία σε

διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες e-commerce, οργανισμούς.

Πλεονεκτήματα Φοίτησης:

Δωρεάν απογευματινά μαθήματα (ιδανικά και για εργαζόμενους)

Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση

Πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων (ΕΟΠΠΕΠ – Επίπεδο 5)  Σύνδεση με την αγορά εργασίας και δυνατότητα κατατακτηρίων για φοίτηση σε ΑΕΙ

Πληροφορίες

Τηλεφωνα: 26410 57872, 26410 28052

Email: saekagrin@sch.gr

Ιστοσελίδα: http://saekagrin.sch.gr/

Κάνε το επόμενο βήμα – Επέλεξε Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Αγρινίου!