«Σ’ Ευχαριστώ Δότη»: Music Street Fest στην Πάτρα για τη δωρεά μυελού των οστών

Music Street Fest με τίτλο «Σ’ Ευχαριστώ Δότη» θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα με φοιτητικές και μαθητικές μπάντες, ενημέρωση και εγγραφή νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών.

Η ανακοίνωση:

Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών και στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας ώστε να προσφέρουν ελπίδα ζωής προς τους ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα, το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου στον Πεζόδρομο Μαιζώνος και Αγίου Νικολάου από 11.00 έως 14.00 θα πραγματοποιηθεί music street fest με συμμετοχή από φοιτητικές και μαθητικές μουσικές μπάντες.

Παράλληλα εθελοντές του ΚΕΔΜΟΠ θα ενημερώνουν και θα εγγράφουν νέους εθελοντές δότες διενεργώντας δειγματοληψία σάλιου.

Την εκδήλωση με τίτλο «Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΔΟΤΗ», συνδιοργανώνουν το Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών (ΚΕΔΜΟΠ) – «Χάρισε ζωή» και ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών Με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» με σκοπό τη διάδοση του ανθρωπιστικού μηνύματος της εθελοντικής δωρεάς μυελού των οστών η οποία είναι σημαντική και πολύτιμη για τη ζωή.

Την εκδήλωση στηρίζουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ο Δήμος Πατρέων και το Τμήμα Πάτρας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Δείτε την αφίσα: