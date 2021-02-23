Σ.Ε.Η.Ε.Ν.Α. “Ο ΘΑΛΗΣ”: Ο ηλεκτρισμός θέλει του ειδικούς του

H ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΓΝΩΣΗ , ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ! ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ ,ΠΥΡΚΑΓΙΑ ,ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗ! ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.!
ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ !!!
Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”
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Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Διαδικτυακή Παρουσίαση Δράσεων e-Λιανικό – Επιχορήγηση για θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου