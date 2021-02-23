ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΑιτωλοακαρνανιαΣ.Ε.Η.Ε.Ν.Α. “Ο ΘΑΛΗΣ”: Ο ηλεκτρισμός θέλει του ειδικούς του

Σ.Ε.Η.Ε.Ν.Α. “Ο ΘΑΛΗΣ”: Ο ηλεκτρισμός θέλει του ειδικούς του

Αιτωλοακαρνανια, Κοινωνικα Νεα
Σ.Ε.Η.Ε.Ν.Α. “Ο ΘΑΛΗΣ”: Ο ηλεκτρισμός θέλει του ειδικούς του

H  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ  ΓΝΩΣΗ , ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑ!  ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ  ,ΠΥΡΚΑΓΙΑ ,ΖΗΜΙΑ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟ ΑΔΕΙΟΥΧΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΗ! ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΔΗΛΩΝΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.!

ΓΙΑΤΙ  ΚΑΙ  Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΘΕΛΕΙ  ΤΟΥΣ  ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ  !!!

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρικών Έργων Ν. Αιτ/νιας “Ο ΘΑΛΗΣ”

Γρ. Λιακατά 1 & πεζόδρομος Καζαντζή

Αγρίνιο, Τ.Κ. 30131

Τηλέφωνο: 26410.28364

e-mail: seh.agrinio@gmail.com

Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας: Διαδικτυακή Παρουσίαση Δράσεων e-Λιανικό – Επιχορήγηση για θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Χαριλάου Τρικούπη 26
30131 Αγρίνιο, GR
Τηλ: +30-2641039410
Email: info@sinidisi.gr

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