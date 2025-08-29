Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου: Εκδήλωση με θέμα: "Όραμα και Προοπτικές - Νέες Ειδικότητες 2025-2026"

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) Μεσολογγίου, διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: “Όραμα και Προοπτικές – Νέες Ειδικότητες 2025-2026, Παρουσίαση της Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου”,

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, στο πρώην Δημαρχείο Οινιαδών στο Νεοχώρι.

Η παρουσίαση σκοπό έχει να αναδείξει τις νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν το νέο έτος 2025-2026, καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης που προσφέρει η Σ.Α.Ε.Κ. Μεσολογγίου.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο νέες ευκαιρίες στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης.

Ετικέτες: ΝΕΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΣΑΕΚ Μεσολογγιου

