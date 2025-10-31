Παρασκευή, 31 Οκτωβρίου, 2025
Ροζ μήνυμα ζωής στην καρδιά του Μεσολογγίου με δράση για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, η δράση ενημέρωσης για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με πρωτοβουλία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Μεσολογγίου:

Η πλατεία Μάρκου Μπότσαρη της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου μετατράπηκε σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, σε ένα κέντρο ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, με πρωτοβουλία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων του Δήμου.

Η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε (εξ αναβολής) με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, είχε ως στόχο την ενημέρωση του κοινού για ένα ζήτημα που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά όλους μας.

Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας κ. Δημήτρης Ράπτης και η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων κα Καλλιρρόη Αγγέλη, μαζί με το προσωπικό των Κοινωνικών Δομών του Δήμου, διένειμαν ενημερωτικό υλικό σε γυναίκες και άνδρες και ανέδειξαν τη σημασία της πρόληψης και του τακτικού ελέγχου.

Πλήθος κόσμου πέρασε από το περίπτερο του Δήμου, παραλαμβάνοντας ενημερωτικό υλικό και τις ροζ κορδέλες — σύμβολο της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού — εκφράζοντας την υποστήριξή του στο μήνυμα της πρόληψης, ενώ τη δράση στήριξαν με την παρουσία τους μέλη του Λαογραφικού Συλλόγου Μεσολογγίου, του Συλλόγου Γυναικών Κατοχής «Αλθαία» και του Συλλόγου Γυναικών Μεσολογγίου «Άρτεμις».

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να στηρίζει και να προωθεί ανάλογες πρωτοβουλίες που ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προάγουν την υγεία και την ισότητα στην τοπική κοινωνία.

Δείτε φωτογραφίες:

