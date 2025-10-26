Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Ρουβίκωνας: Επίθεση με τρικάκια και πανό στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», έγραφε το πανό που κρατούσαν τα μέλη της οργάνωσης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Παρέμβαση πραγματοποίησε ο Ρουβίκωνας στη Λάρισα, έξω από το γραφείο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστου Κέλλα, με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τα περίπου 15 μέλη της αναρχικής οργάνωσης, κινήθηκαν πεζοί στον πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης, εκεί που εδρεύει το πολιτικό γραφείο του Λαρισαίου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η παρέμβαση έγινε με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, την οποία ερευνούν οι ελληνικές κι ευρωπαϊκές Αρχές.

«Κοπάδια σφαγμένα, χωριά ερημωμένα, η κρατική μαφία να πληρώσει τα κλεμμένα», έγραφε το πανό που κρατούσαν τα μέλη του Ρουβίκωνα, την ίδια ώρα που οι εργαζόμενοι στον πρωτογενή τομέα έχουν να αντιμετωπίσουν εκτός από τις καθυστερήσεις στις πληρωμές και την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Ο Χρήστος Κέλλας θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στην παρέλαση της Λάρισας, την Τρίτη 28 Οκτωβρίου.

Πηγή: iefimerida.gr

