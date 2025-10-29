Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
Ρούλα Πισπιρίγκου: “Πάσχει από ερυθηματώδη λύκο, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά”

Με προβληματα υγείας και συγκεκριμένα ερυθηματώδη λύκο, η Ρούλα Πισπιρίγκου μεταφέρεται κάθε Παρασκευή για εξετάσεις στην Αθήνα

Για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της, μίλησε η δικηγόρος της 37χρονης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον Alpha η κυρία Βάσω Πανταζή, η 37χρονη έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, μια αυτοάνοση νόσο.

Στην περίπτωση της Πισπιρίγκου μάλιστα η νόσος εμφανίζει εκφυλιστικές τάσεις, της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα και έχει χάσει πάνω από 30 κιλά.

«Συγνώμη που θα το πω, αλλά αυτό δεν προκαλεί καμία λύπηση» σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο, η Ρούλα Πισπιρίγκου κάθε Παρασκευή μεταφέρεται από τις φυλακές της Θήβας στην Αθήνα για εξετάσεις, καθώς στις φυλακές δεν υπάρχει η απαιτούμενη ιατροφαρμακευτική υποστήριξη.

«Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή. Πρέπει να είναι εδώ» είπε χαρακτηριστικά.

