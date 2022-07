Ο Ρότζερ Φέντερερ έμεινε εκτός παγκόσμιας κατάταξης μετά από 25 χρόνια – Στο Νο4 ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Χάνοντας και τους τελευταίους βαθμούς του από το βρετανικό Γκραν Σλαμ, ο Φέντερερ θα πρέπει να ξεκινήσει πάλι από την αρχή στα τουρνουά, όταν επιστρέψει στα κορτ, μετά από σχεδόν 25 χρόνια παρουσίας στην κατάταξη της ATP.

Ο Ελβετός θρύλος του τένις εισήλθε για πρώτη φορά στην κατάταξη σε ηλικία 16 ετών, στις 22 Σεπτεμβρίου του 1997 και έκτοτε βρισκόταν σταθερά στις πρώτες θέσεις, όντας για… χρόνια και στο Νο1. Μετά την απουσία του όμως τον τελευταίο χρόνο, έπεσε στο Νο97 πριν “εξαφανιστεί” τελικά από τη λίστα της ATP.

Αντίθετα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μία θέση και βρέθηκε ξανά στο Νο4 του κόσμου, αφού ο αποκλεισμός του από τον Κύργιο στο Wimbledon δεν είχε επίπτωση στη βαθμολογία του, με το βρετανικό Γκραν Σλαμ να μη δίνει φέτος βαθμούς, λόγω της απουσίας των Ρώσων αθλητών.

Roger Federer leaves ATP ranking for the first time since 1997!: Tennis – Federer has not played for a year with a knee injury https://t.co/eEFmGwDlxk pic.twitter.com/OGYsHoGaAD

