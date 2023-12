Ρώσος σκότωσε δύο ιερόδουλες σε ένα 48ωρο – Πήγε στη δεύτερη για να «ηρεμήσει» μετά τον πρώτο φόνο

Ένας 37χρονος άνδρας συνελήφθη στη Ρωσία για τον φόνο δύο εκδιδόμενων γυναικών που πιστεύεται ότι σκότωσε σε διάστημα 48 ωρών, ενώ βρισκόταν σε κατάσταση παροξυσμού επειδή «δεν μπορούσε να κάνει σεξ μαζί τους».

Σύμφωνα με την Daily Mail, που επικαλείται τον ρωσικό κανάλι Shot στo Telegram, ο Αλεξέι Βαράκιν αποκεφάλισε την πρώτη ιερόδουλη με την οποία είχε κλείσει ραντεβού για να του προσφέρει τις υπηρεσίες της, και μετά σκότωσε μία ακόμη εκδιδόμενη γυναίκα την οποία επισκέφθηκε για να… ηρεμήσει μετά τον πρώτο φόνο.

Ο 37χρονος συνελήφθη αφού εντοπίστηκαν τα πτώματα των δύο γυναικών, της 40χρονης Όλγκα Βαρόμπιοβα και της 25χρονης Βλάντα Σκίτσκαγια. Η πρώτη γυναίκα βρέθηκε αποκεφαλισμένη κοντά στο ξενοδοχείο που είχε συναντηθεί με τον πελάτη της στη Μόσχα, ενώ η Σκίτσκαγια πιστεύεται ότι δολοφονήθηκε μια μέρα μετά από τον Βαράκιν, στο διαμέρισμα που νοίκιαζε η ίδια στη ρωσική πρωτεύουσα.

