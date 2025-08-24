Ρωσίδα ορειβάτισσα με σπασμένο πόδι αποκλεισμένη επί 10 μέρες σε υψόμετρο 7.000 μέτρων - Φόβοι ότι είναι νεκρή

Σε θρίλερ εκτυλίχθηκαν οι προσπάθειες διάσωσης της Ρωσίδας ορειβάτισσας Ναταλία (Νατάσα) Ναγκοβίτσινα η οποία από τις 12 Αυγούστου έχει παγιδευτεί σε υψόμετρο 7.000 μέτρων στο Victory Peak του Κιργιστάν.

Μετά τον τραυματισμό της, ο σύντροφός της στην ορειβασία προσπάθησε να τη βοηθήσει, αλλά στη συνέχεια κατέβηκε από το βουνό για να ζητήσει βοήθεια. Παρά τις ακραίες θερμοκρασίες, που έπεσαν έως τους -23°C, είχε εντοπιστεί ζωντανή σε πλάνα από drone πριν από τρεις ημέρες.

Πλέον ωστόσο οι διασώστες εκφράζουν φόβους ότι η 47χρονη έχει χάσει τη ζωή της, ενώ οι πολλαπλές προσπάθειες διάσωσης έχουν καταλήξει στον τραγικό θάνατο ενός διασώστη και στη συντριβή ενός ελικοπτέρου.

Η τελευταία αποστολή διάσωσης εγκαταλείφθηκε το Σάββατο λόγω κακοκαιρίας, σε υψόμετρο περίπου 1.100 μέτρα χαμηλότερα από το σημείο όπου παραμένει εγκλωβισμένη.

Ο Ιταλός ορειβάτης Λούκα Σινιγκάλια, 49 ετών, κατάφερε να της μεταφέρει υπνόσακο, σκηνή, τρόφιμα, νερό και γκαζάκι. Ωστόσο, στη συνέχεια έχασε τη ζωή του στο βουνό από παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλό οξυγόνο και υποθερμία.

Παράλληλα, δύο προσπάθειες διάσωσης με ελικόπτερα απέτυχαν. Ένα Mi-8 του Υπουργείου Άμυνας συνετρίβη κατά την επιχείρηση, ενώ δεύτερο ελικόπτερο τύπου Mi-17VM αναγκάστηκε να επιστρέψει λόγω μηδενικής ορατότητας.

«Είναι μη ρεαλιστικό να επιβιώσεις σε τέτοιο υψόμετρο»

Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ορειβασίας του Κιργιστάν, Έντουαρντ Κουμπάτοφ, δήλωσε στο BBC ότι είναι «εξαιρετικά πίθανο« η Ναγκοβίτσινα να μην είναι πλέον ζωντανή. «Βρίσκεται σε υψόμετρο 7.000 μέτρων για περισσότερες από εννέα ημέρες. Αυτό είναι πρακτικά ασύμβατο με την κανονική ζωή, επειδή σε αυτό το υψόμετρο το σώμα αρχίζει να πεθαίνει κατά 10% καθημερινά λόγω εξάντλησης και απώλειας δύναμης», είπε.

Και ο επικεφαλής της βάσης στο Victory Peak, Ντμίτρι Γκρέκοφ, αφού επιβεβαίωσε ότι η τελευταία προσπάθεια διάσωσης εγκαταλείφθηκε, καθώς τα μέλη της ομάδας αντιμετώπισαν τραυματισμούς από ατύχημα με το ελικόπτερο, εξέφρασε φόβους ότι η Ναγκοβίτσινα είναι νεκρή. «Νομίζω πως όχι, επειδή βρίσκεται εκεί από τις 12 Αυγούστου - μετρήστε πόσος χρόνος έχει περάσει. Είναι μη ρεαλιστικό. Είναι μη ρεαλιστικό να επιβιώσεις σε τέτοιο υψόμετρο», είπε.

Το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών του Κιργιστάν επιβεβαίωσε ότι η αποστολή διάσωσης είχε ακυρωθεί.

Η Ναγκοβίτσινα είχε γίνει γνωστή το 2021, όταν ο σύζυγός της, Σεργκέι, υπέστη εγκεφαλικό σε ύψος 6.900 μέτρων. Παρά τις εκκλήσεις των διασωστών να τον εγκαταλείψει για να σωθεί, εκείνη αρνήθηκε και έμεινε στο πλευρό του μέχρι τον θάνατό του. Η συνομιλία της με τους διασώστες είχε συγκινήσει.

«Δεν μπορεί να καθίσει, πέφτει στο πλάι, η ομιλία του είναι μπερδεμένη», είχε πει στους διασώστες. «Νατάσα, πρέπει να κατέβεις μόνη σου. Δεν θα μπορέσεις να τον βοηθήσεις με κανέναν τρόπο. Με καταλαβαίνεις; Over», της απάντησαν. «Καταλαβαίνω τα πάντα, αλλά δεν θα τον αφήσω μόνο του», συνέχισε εκείνη. Η ομάδα αργότερα της είπε: «Πρέπει να κατέβεις, Νατάσα, ο καιρός χειροτερεύει, σχεδόν νύχτωσε». «Δεν θα αφήσω τον άντρα μου, είναι εντελώς αβοήθητος, του δίνω κάτι να πιει».

Οι διασώστες κατάφεραν τελικά να φτάσουν στο ζευγάρι και δύο άνδρες προσπάθησαν να μετακινήσουν τον Σεργκέι. Όμως δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν πολύ. Τον ασφάλισαν με σχοινιά και του άφησαν όλα τους τα ζεστά ρούχα και φαγητό και πήγαν να ζητήσουν περισσότερη βοήθεια. Όταν επέστρεψαν, εκείνος δεν βρισκόταν πουθενά.

Σε έκθεση για το περιστατικό αναφέρεται: «Πιθανότατα σε παραλήρημα ξέφυγε από τα σχοινιά και σκοτώθηκε πέφτοντας. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ».

Έναν χρόνο αργότερα, η Ναγκοβίτσινα επέστρεψε για να τοποθετήσει αναμνηστική πλάκα στη μνήμη του.

