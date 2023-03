Ρωσία: Το βίντεο με τα μέτρα ασφαλείας μαμούθ για τον Πούτιν και το ξένο θωρακισμένο όχημα

Αυτό φάνηκε και σε βίντεο που κατέγραψε ένας οδηγός όταν περνούσε από μπροστά του η ατέλειωτη πομπή – ασφαλείας που συνόδευε τον Βλαντίμιρ Πούτιν στην επίσκεψή του στην πόλη Ουλάν – Ουντέ, την πρωτεύουσα της Μπουργιατίας, μίας Δημοκρατίας που υπάγεται στη Ρωσία.

Η έκφραση: «ουάου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», που ακούγεται στο βίντεο μιλάει από μόνη της και τα λέει μάλλον όλα για την φύλαξη του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι ένα αυτοκίνητο Aurus, ο πρόεδρος φτάνει» δηλώνει ο οδηγός για τη μάρκα της λιμουζίνας, με τη συνοδηγό του να αναφέρει: «ουάου δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο». «Μας έκαναν να περιμένουμε επίτηδες» απαντά ο άνδρας λιγότερο… εντυπωσιασμένος λόγω της ταλαιπωρίας.

Putin arrived in Ulan-Ude:

It is reported that there are new markings on the roads, and all the homeless people have disappeared from the streets.

Employees of the plant he is about to visit are standing in queues because of the thorough inspections. pic.twitter.com/TfV3PO3UnX

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 14, 2023