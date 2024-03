Τα δραματικά λεπτά που ένα μεταγωγικό ρωσικό αεροπλάνο Il-76, άγνωστο για ποιο λόγο,, έχει πιάσει φωτιά σε έναν κινητήρα και λίγο αργότερα συντρίβεται δημοσίευσε ο ιστότοπος KyivPost. Όπως φαίνεται στο βίντεο οι πιλότοι κάνουν μια στροφή για να αποφύγουν να πέσουν πάνω στην πόλη Ιβάνοβο και λίγο αργότερα ακούγεται ένας δυνατός κρότος και σηκώνεται ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”>Russian Telegram channels reported that an Il-76 plane caught fire and likely crashed over the Russian city of #Ivanovo . pic.twitter.com/hGCYHLKtWT

Σύμφωνα με το Ουκρανικό Νexta η έκρηξη σημειώθηκε αμέσως μετά την απογείωση του στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους. Συνολικά υπήρχαν 15 άτομα σε αυτό, 8 πλήρωμα και 7 επιβάτες. Σύμφωνα με το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αιτία της πτώσης ήταν η φωτιά που ξέσπασε κατά την απογείωση σε έναν από τους κινητήρες.

<imgsrc=”” alt=” ” class=”wp-smiley” style=”height: 1em; max-height: 1em;”> Russian Defense Ministry: Military Il-76 crashed during takeoff in the Ivanovo Region

There were 15 people on board – eight crew members and seven passengers. The cause of the crash was a fire of one of the engines during takeoff, the ministry said. pic.twitter.com/SJJXfXIrOz

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2024