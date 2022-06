Ρωσία: Σκότωσαν τον πατέρα τους γιατί τις βίαζε και τις ανάγκαζε να σκάψουν τους τάφους τους

Ο φερόμενος ως «διαβολικός παιδόφιλος» Mikhail Khachaturyan, 57 ετών, έπεσε νεκρός από τις ίδιες του τις κόρες, οι οποίοι πήραν το κυνηγετικό του μαχαίρι και τον σκότωσαν επειδή δηλώνουν ότι τους φερόταν με τον χειρότερο τρόπο.

Οι τρεις αδερφές θα δικαστούν για τη δολοφονία του πατέρα τους και μπορεί να καταδικαστούν σε φυλάκιση πολλών ετών. Δικαστήριο της Ρωσίας θα αποφασίσει για την τύχη των Krestina, Angelina και Maria Khachaturyan, εάν θα κριθούν ένοχες ή αθώες.

Η υπόθεση είναι μακροχρόνια, καθώς ο 57χρονος σκοτώθηκε το 2018. Οι τρεις κόρες του ήταν 19, 18 και 17 ετών τη στιγμή της δολοφονίας και παραδέχθηκαν ότι σκότωσαν τον πατέρα τους διότι είχαν υποστεί «συστηματικά βασανιστήρια» στα χέρια του, συμπεριλαμβανομένων βιασμών και ξυλοδαρμών.

Evil dad killed by daughters he sexually assaulted and made dig their own graveshttps://t.co/1rJcBij2KL pic.twitter.com/HPoyhowdof

— Daily Star (@dailystar) May 30, 2022