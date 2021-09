Ρωσία: Νεκροί από επίθεση ενόπλου σε πανεπιστήμιο – Πηδούσαν από τα παράθυρα για να σωθούν

Πανικός σε πανεπιστήμιο στην Ρωσία από την επίθεση οπλοφόρου ο οποίος πυροβόλησε αδιακρίτως σκοτώνοντας οκτώ άτομα και τραυματίζοντας περισσότερους από 10.

Όπως δημοσιεύει το rt.com η επίθεση έλαβε χώρα στην ρωσική πόλη Περμ στην Σιβηρία και στα βίντεο τα οποία δημοσιεύονται απεικονίζονται μαθητές να πηδούν από τα παράθυρα προκειμένου να ξεφύγουν από την δολοφονική μανία του επιτιθέμενου. Το πανεπιστήμιο Perm State βρίσκεται σε απόσταση 1.300 χιλιομέτρων ανατολικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές οι νεκροί ήταν τουλάχιστον πέντε. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του πανεπιστημίου ειδοποίησαν όλους όσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πανεπιστημιούπολη να φύγουν εάν είναι δυνατόν ή να κλειστούν μέσα σε ένα δωμάτιο.

Το μήνυμα έλεγε σε όσους πήγαιναν στην πανεπιστημιούπολη να επιστρέψουν αμέσως πίσω.

Δείτε βίντεο:

#BREAKING: Shooting reported at Russian university, harrowing footage shows students jumping out of windows to escape gunman

More: https://t.co/gV0sv3xUdE pic.twitter.com/bZYNG177yM

— RT (@RT_com) September 20, 2021