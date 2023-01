Ρωσία: Λιοντάρι δάγκωσε τον θηριοδαμαστή του σε τσίρκο – Βίντεο σοκ

Ο θηριοδαμαστής Αλεξέι Μαζκαρένκο έδινε την παράστασή του μπροστά σε 1.200 θεατές, όταν ένα από τα τρία λιοντάρια που ήταν μαζί του στο κλουβί, τον πλησίασε, σηκώθηκε στα δυο του πόδια, του επιτέθηκε και άρχισε να τον δαγκώνει.

Το κοινό πάγωσε. Η γυναίκα του θηριοδαμαστή, όμως, όχι. Είχε κρύο αίμα, ενώ όπως ανέφεραν ξένα ΜΜΕ είχε εκπαιδευτεί στα λιοντάρια και έκανε κι αυτή την ίδια δουλειά.

Η 43χρονη Όλγα Μπορίσοβα πήγε με ψυχραιμία στο σημείο και άρχισε να χτυπάει το λιοντάρι, το οποίο άφησε τελικά από τα δόντια του τον 42χρονο θηριοδαμαστή. Μάλιστα ο Μαζκαρένκο… πήρε τα πάνω του. Σηκώθηκε πήρε ένα μεταλλικό πλαίσιο, στο οποίο κάθονταν τα λιοντάρια, το έριξε στο άγριο ζώο, το οποίο φοβήθηκε και βγήκε από το κλουβί.

At Sochi circus, a lion attacked his trainer. Some quick thinking by the performer’s wife saved the day. pic.twitter.com/v9qtan4pvc

