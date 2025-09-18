Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τσουνάμι.
Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει αναφορά για σεισμό 7,4, ενώ παράλληλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ «μιλάει» για σεισμό 7,8 Ρίχτερ.
Στις 30 Ιουλίου η περιοχή ταρακουνηθεί από τα 8,8 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που έφτασε μέχρι την Ιαπωνία.
Παράλληλα, στις 22 Ιουλίου είχε σημειώθεί και άλλος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 της Κλίμακας Ρίχτερ.
Πηγή: cnn.gr