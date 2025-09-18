Ρωσία: Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ στη χερσόνησο Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός 7,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας με τους επιστήμονες να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τσουνάμι.

 

Η σεισμική δόνηση 7,5 Ρίχτερ «χτύπησε» πριν από λίγο τη χερσόνησο  Καμτσάτκα της Ρωσίας.

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο κάνει αναφορά για σεισμό 7,4, ενώ παράλληλα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ «μιλάει» για σεισμό 7,8 Ρίχτερ.

 

Στις 30 Ιουλίου η περιοχή ταρακουνηθεί από τα 8,8 Ρίχτερ, προκαλώντας τσουνάμι που έφτασε μέχρι την Ιαπωνία.

Παράλληλα, στις 22 Ιουλίου είχε σημειώθεί και άλλος ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 της Κλίμακας Ρίχτερ.

