Ρωσία: Επιρρίπτει ευθύνες στην Ουκρανία για την πτώση του ρωσικού μεταγωγικού αεροσκάφους

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι το μεταγωγικό αεροσκάφος Il-76, το οποίο συνετρίβη νωρίτερα σήμερα στην περιφέρεια Μπέλγκοροντ με 74 επιβαίνοντες, καταρρίφθηκε από την Ουκρανία, κάνοντας λόγο για «βάρβαρη ενέργεια».

Εξάλλου ο κυβερνήτης του Μπέλγκοροντ Βιάτσεσλαβ Γκλαντκόφ δήλωσε ότι όλοι οι επιβαίνοντες στο Il-76 είναι νεκροί. «Όλοι οι άνθρωποι που επέβαιναν (στο αεροσκάφος) είναι νεκροί», έγραψε ο Γκλαντκόφ στο Telegram

The crash of IL-76 near Belgorod. The main information about the crash, as well as the reactions of the two sides and analysts.

An IL-76 military transport plane crashed around 11:00 a.m. Moscow time in the Belgorod region. All on board were killed, regional governor Vyacheslav… pic.twitter.com/4O8F2d0r0g

