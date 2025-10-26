Ρωσία: Δοκίμασε νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ – «Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο»

Στη δοκιμή του Burevestnik, ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή προχώρησε η Ρωσία.

Σχετική ενημέρωση έκανε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, που επισκέφθηκε, όπως φαίνεται σε πλάνα, ντυμένος με στολή παραλλαγής, διοικητικό γραφείο της κοινής ομάδας δυνάμεων και συναντήθηκε με τον στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ και τους διοικητές.

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Γκερασίμοφ. Όπως έχει δηλώσει ο Πούτιν, ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Владимир Путин сообщил о успешном завершении испытаний крылатой ракеты «Буревестник». По его словам, эти ракеты с ядерной энергетической установкой являются уникальными и не имеют аналогов в мире. “Ключевые задачи по испытаниям ракеты достигнуты” pic.twitter.com/j0k9LBwgU8 — Ученик Штирлица4 (@max_otto4) October 26, 2025

Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πύραυλος είναι «ανίκητος» και σημείωσε ότι «δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο» καθώς διαθέτει απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη γραμμή πτήσης.

🇷🇺🇷🇺🇷🇺🔥🔥🔥

Путин на линији фронта са начелником генералштаба Герасимовим и највишим официрима СВО у вези напредовања..

Тестирање ракете “Буревестник” је успешно завршено и она је од данас ОПЕРАТИВНА.

Домет ракете НЕОГРАНИЧЕН‼️‼️‼️ pic.twitter.com/64Fl8MtZ17 — Црни Ђорђе (@djole1968) October 26, 2025

Πηγή: protothema.gr