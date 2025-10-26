Κυριακή, 26 Οκτωβρίου, 2025
Ρωσία: Δοκίμασε νέο πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ – «Δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο»

Έχει απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Στη δοκιμή του Burevestnik, ενός νέου πυρηνοκίνητου πυραύλου κρουζ που μπορεί να φέρει πυρηνική κεφαλή προχώρησε η Ρωσία.

Σχετική ενημέρωση έκανε ο επικεφαλής του γενικού επιτελείου στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, που επισκέφθηκε, όπως φαίνεται σε πλάνα, ντυμένος με στολή παραλλαγής, διοικητικό γραφείο της κοινής ομάδας δυνάμεων και συναντήθηκε με τον στρατηγό Βαλέρι Γκεράσιμοφ και τους διοικητές.

Ο πύραυλος διέσχισε απόσταση 14.000 χιλιομέτρων και βρισκόταν στον αέρα για περίπου 15 ώρες, δήλωσε στον Πούτιν ο στρατηγός Γκερασίμοφ. Όπως έχει δηλώσει ο Πούτιν, ο 9M730 Burevestnik («Θαλασσοβάτης») είναι «αθέατος» στα σημερινά και μελλοντικά συστήματα αντιπυραυλικής άμυνας, με σχεδόν απεριόριστο βεληνεκές και μη προβλέψιμη πορεία πτήσης.

Σε δηλώσεις του σήμερα, ο Πούτιν, ντυμένος με στολή παραλλαγής, δήλωσε στον Γκεράσιμοφ ότι οι κρίσιμης σημασίας δοκιμές του Burevestnik ολοκληρώθηκαν και ότι θα ξεκινήσουν εργασίες για το τελικό στάδιο πριν από την ανάπτυξη των πυραύλων.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, ο πύραυλος είναι «ανίκητος» και σημείωσε ότι «δεν υπάρχει ανάλογος στον κόσμο» καθώς διαθέτει απεριόριστο βεληνεκές και απρόβλεπτη γραμμή πτήσης.

Πηγή: protothema.gr

