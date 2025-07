Ρωσία: Αυτοκτόνησε ο υπουργός Μεταφορών Σταροβόιτ που απέπεμψε ο Πούτιν

Την είδηση επιβεβαίωσε η Ρωσική Ανακριτική Επιτροπή.

«Το πτώμα του Ρώσου πρώην υπουργού Μεταφορών Ρομάν Βλαντιμίροβιτς Σταροβόιτ βρέθηκε σήμερα μέσα στο αυτοκίνητό του, φέροντας τραύμα από σφαίρα» ανέφερε η Ανακριτική Επιτροπή, υποστηρίζοντας ότι «η κύρια άποψη (σ.σ. της αιτίας θανάτου του ) είναι η αυτοκτονία».

Πάντως οι Αρχές δεν έχουν δώσει κάποιο στοιχείο σχετικά με το ενδεχόμενο κίνητρο που θα μπορούσε να οδηγήσει τον Σταροβόιτ στην εικαζόμενη αυτοκτονία.

⚡️BREAKING: Former Russian Transport Minister, Fired by Putin Today, Found Dead



The dismissal came amid chaos at Russian airports.

Roman Starovoit was found dead in the Moscow region. Preliminary reports say he died by suicide at his home in the Odintsovo district, according to… pic.twitter.com/BtbQmx4Mvo

