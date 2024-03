Προσπάθεια αντεπίθεσης επιχειρούν οι ουκρανικές δυνάμεις στα σύνορα με τη Ρωσία, με drones που εκτοξεύονται κατά κύματα. Οι Ουκρανοί υποστήριξαν ότι επέφεραν ισχυρά πλήγματα σε ρωσικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, όπως τo Nizhny Novgorod, που απέχει 800 χιλιόμετρα από τη μεθόριο.

/1. This night, Russian oil refinery in Nizhny Novgorod, was attacked by kamikaze drones. 800km from Ukraine border pic.twitter.com/gHEDjVugwe

Παράλληλα, Ρώσοι αντιφρονούντες που μάχονται για την Ουκρανία, ισχυρίστηκαν πως έπληξαν ρωσικές περιοχές κοντά στα σύνορα, με τη Μόσχα ωστόσο να ισχυρίζεται πως οι επιθέσεις αποκρούστηκαν.

Ουκρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) συνετρίβη στο δημαρχείο του Μπέλγκοροντ, ρωσικής πόλης κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, προκαλώντας τον τραυματισμό δύο ανθρώπων, ανέφερε ο τοπικός κυβερνήτης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ, ο οποίος δημοσιοποίησε εικόνες, από τη “συντριβή στην είσοδο του κτιρίου”.

During the firefight, the arrival and hit of a drone in the Belgorod region was filmed pic.twitter.com/JfVYzH8K9V