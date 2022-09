Ρωσία: Άνδρας άνοιξε πυρ κατά του επικεφαλής της επιστράτευσης – Δεν ήθελε να πάει στον πόλεμο

Ένοπλος πυροβόλησε σήμερα κατά του επικεφαλής της επιστράτευσης σε πόλη της Σιβηρίας, λέγοντάς του ότι δεν θα πολεμήσει στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο 25χρονος Ρουσλάν Ζίνιν, άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο της πόλης Ουστ-Ιλίμσκ.

Βίντεο από το δραματικό περιστατικό δείχνει τον άνδρα, ντυμένο με παραλλαγή, να πυροβολεί τον αξιωματούχο από απόσταση αναπνοής, ενώ άλλοι υποψήφιοι στρατεύσιμοι για τη ρωσική εισβολή έφευγαν από το δωμάτιο. Οι αναφορές λένε ότι έπεσαν τουλάχιστον τρεις πυροβολισμοί.

Some reports from local Irkutsk media that the commandant is still alive. This is video of him being carried to a stretcher. pic.twitter.com/l8dOKZ77Zx

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) September 26, 2022