Ρωσία: 41χρονος που τεμάχισε την κοπέλα του σε κρεατομηχανή πήρε χάρη γιατί συμμετείχε στον πόλεμο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη μητέρα του δικαίως του απονεμήθηκε χάρη επειδή «ο ίδιος λυπάται για ότι έχει κάνει και έχει μετανοήσει»

Ο Ντμίτρι Ζελένσκι κάτοικος της περιοχής Περμ, ο οποίος είχε πνίξει μια κοπέλα με την οποία διατηρούσε σχέση και την οποία τεμάχισε στη συνέχεια σε κρεατομηχανή, πήρε χάρη επειδή πολέμησε στην Ουκρανία, ανέφερε η μητέρα του στον τοπικό ιστότοπο «59.ru».

O Ζελένσκι μετά τη δολοφονία της 27χρονης Τατιάνα Μελέχινα προσπάθησε να «δημιουργήσει άλλοθι» αλλά στη συνέχεια εμφανίσθηκε ο ίδιος στην Aστυνομία. «Τεμάχισα το σώμα της κοπέλας, το έβαλα σε κρεατομηχανή, τα οστά τα έβαλα σε τρεις σακούλες τις οποίες πέταξα στο ποτάμι», είχε ομολογήσει στην ανάκριση. Το 2019 καταδικάστηκε σε 11 χρόνια φυλάκισης σε αποικία κρατουμένων.

Russian murderer who put lover’s body through meat grinder pardoned for fighting in Ukraine https://t.co/SGlJ4Yp1Dz pic.twitter.com/iOBRXuj257 — New York Post (@nypost) September 28, 2023

Σύμφωνα με δηλώσεις της μητέρας του, ο γιος της, της τηλεφώνησε τον Νοέμβριο του 2022 και της είπε ότι υπέγραψε συμβόλαιο με την μισθοφορική οργάνωση Wagner για έξι μήνες και ότι βρίσκεται στο μέτωπο έξω από το Λουχάνσκ. Εκ νέου ο Ζελένσκι επικοινώνησε με τη μητέρα του την άνοιξη.

Τον Ιούνιο, του απονεμήθηκε χάρη και αυτή τη στιγμή ζει στην υπό ρωσική κατοχή περιοχή του Λουχάνσκ «βοηθάει τη θεία του στο νοικοκυριό και στη συνέχεια σκέφτεται να εργαστεί ως οικοδόμος στην Ανάπα» δήλωσε η μητέρα του. Η ίδια θεωρεί ότι δικαίως του απονεμήθηκε χάρη επειδή «ο ίδιος λυπάται για ότι έχει κάνει και έχει μετανοήσει».

Russian killer who used a meat-grinder to dispose of his 27-year-old lover’s body is pardoned and released from jail by Putin as a reward for fighting against Ukraine https://t.co/YKGswySsHM pic.twitter.com/mny3ZTDeUc — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 28, 2023

Russian killer who used a meat-grinder to dispose of his 27-year-old lover’s body is pardoned and released from jail by Putin as a reward for fighting against Ukraine https://t.co/YKGswySsHM pic.twitter.com/mny3ZTDeUc — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 28, 2023

Η μισθοφορική οργάνωση Wagner άρχισε να στρατολογεί κρατούμενους για τον πόλεμο στην Ουκρανία το καλοκαίρι του 2022. Μερικές αποικίες κρατουμένων τις επισκέφθηκε ο ίδιος ο ιδρυτής της μισθοφορικής οργάνωσης Γιεβγκένι Πριγκόζιν. Στους κρατούμενους υπόσχονταν απονομή χάρητος, βάσει «μυστικών διαταγμάτων του Ρώσου προέδρου» αφού θα είχαν υπηρετήσει για έξι μήνες στο μέτωπο. Έχουν γίνει ήδη γνωστές περισσότερες από δέκα δολοφονίες και άλλα σοβαρά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από κρατούμενους που επέστρεψαν απ’ τον πόλεμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μάικλ Γκάμπον: Πέθανε ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Ντάμπλντορ των ταινιών Χάρι Πότερ