Ρονάλντο: Αγορές στο… νησί των δισεκατομμυριούχων

Ο Πορτογάλος σταρ είναι στη διαδικασία αγορά ενός υπερπολυτελούς σπιτιού στο Ντουμπάι, στο “νησί των δισεκατομμυριούχων”, έχοντας επενδύσει στη κατασκευή φουτουριστικής έπαυλης στο Κασκάις, πίσω στη πατρίδα του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει… αγαπήσει την Ανατολή και πέρα από το να παίζει ποδόσφαιρο, φαίνεται να κάνει και άλλες δουλειές εκεί. Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύματα κάνουν λόγο για τον Πορτογάλος να αγοράζει έπαυλη μεγαλύτερη των 30.000 τετραγωνικών μέτρων, και περισσότερης αξίας από αυτή των 170 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή κάτι καλύτερο από ό,τι έχει τώρα.

Πρόκειται έκταση που ξεπερνά τα 30.000 τετραγωνικά μέτρα, με… ιδιωτική παραλία, έξι υπνοδωμάτια και χώρο για εφτά αυτοκίνητα. Θα είναι στο τεχνητό νησί που κατασκευάστηκε το 2017, στο οποίο υπάρχουν σε περιφραγμένη κοινότητα εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, παραλιακό θέρετρο, αλλά και μία λέσχη με σκάφη αναψυχής για… ώρα ανάγκης.//ΓΚ

Cristiano Ronaldo has bought

a mansion on ‘Billionaire Island’, the place does not disappoint. pic.twitter.com/CeUQqmyP6W

— SPORTbible (@sportbible) January 6, 2024