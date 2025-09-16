Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η αγάπη του για την Ελλάδα - Η ζωή στην Κρήτη και το... ti kaneis?

Ξεχωριστή θέση στην καρδιά του Ρόμπερτ Ρέντφορντ είχε η Ελλάδα, με την Κρήτη να αποτελεί για εκείνον έναν τόπο όπου θα μπορούσε να ζήσει μόνιμα.

Ο κόσμος του κινηματογράφου αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που «έφυγε» σήμερα σε ηλικία 89 ετών και με τα βλέμματα να έχουν στραφεί στον μεγάλο σταρ του Χόλιγουντ, έρχονται στο φως διάφορες άγνωστες ιστορίες τόσο από την καριέρα του, όσο και από την προσωπική του ζωή. Το ότι η Ελλάδα είχε πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά του ήταν γνωστό, όμως, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι είχε σκεφτεί κάποια στιγμή ακόμη και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κρήτη.

Μάλιστα, ο γόης του αμερικανικού σινεμά, είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή του στον Γιάννη Ζουμπουλάκη για την εφημερίδα «Το Βήμα», ότι ένα από τα ταξίδια που σημάδεψαν τη ζωή του ήταν και αυτό στην Κρήτη το 1967. Το πέρασμά του από την Ελλάδα και την Κρήτη ήταν ένα μέρος του ταξιδιού στην Ευρώπη:

«Το 1967 πήρα την οικογένειά μου και επιστρέψαμε στην Ευρώπη. Ζήσαμε για έξι μήνες στην Ισπανία, σε μια μικρή πόλη στον Νότο, τη Μίχας, και μετά πήγαμε στην Ελλάδα. Πρώτα στο Ηράκλειο και μετά στην ενδοχώρα της Κρήτης», είπε αρχικά και στη συνέχεια ανέφερε ότι προσπάθησε να πείσει την οικογένειά του να ζήσουν σε μια σπηλιά στα Μάταλα, ένδειξη του πόσο βαθιά τον στιγμάτισαν εκείνα τα ταξίδια. «Λατρεύω την Ελλάδα και τους Έλληνες», είχε πει ο 76χρονος τότε ηθοποιός, παραγωγός και ιδρυτής του φεστιβάλ Sundance.

«Η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω»

«Έχω ταξιδέψει πολύ στη ζωή μου. Προτού ακόμη γίνω ηθοποιός. Ένιωσα ότι τα ταξίδια θα ήταν η πραγματική εκπαίδευσή μου. Δεν τα πήγαινα καλά στο σχολείο, δεν ήμουν και τόσο καλός μαθητής. Βαριόμουν. Το βλέμμα μου, οι σκέψεις μου, η φαντασία μου ήταν διαρκώς έξω από το παράθυρο. Βαριόμουν να βλέπω κάποιον να μιλάει όρθιος. Ήθελα απλώς να… φύγω.

Πήγα στο κολέγιο και στον έναν χρόνο μού ζητήθηκε να το αφήσω (χαμογελά). Και τότε, περίπου στα 18 μου, κάτι μέσα μου μού είπε ότι η εκπαίδευσή μου βρισκόταν εκεί έξω, στον κόσμο. Στην εμπειρία από τους άγνωστους πολιτισμούς. Και αυτό έκανα», πρόσθεσε ο Ρέντφορντ στο Βήμα.

«Ti kaneis?»

Παράλληλα, σε συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο Ρέντφορντ είχε αποκαλύψει ότι αγάπησε πολύ την Κρήτη τόσο πολύ από αυτά που είχε διαβάσει για το νησί και στη συνέχεια θέλησε να την επισκεφθεί.

Μάλιστα, ξεκίνησε χαιρετώντας στα ελληνικά: «Ti kaneis?» ρώτησε τον δημοσιογράφο και συνέχισε: «Την γύρισα όλη την Κρήτη, έμεινα στην Ελούντα και από εκεί εξερευνήσαμε όλες τις ομορφιές του νησιού. Ζήσαμε περίπου πέντε μήνες στο Ηράκλειο», ανέφερε, προσθέτοντας με συγκίνηση: «Πραγματικά έχω γυρίσει ολόκληρο τον πλανήτη και δεν έχω δει φιλοξενία σαν την κρητική».

Αργότερα, σε συνέντευξή του στο MTV Greece, ο Ρέντφορντ μίλησε με νοσταλγία για τις «φανταστικές διακοπές» στην Κρήτη.

Πηγή: cnn.gr