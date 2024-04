Ρόμπερτ Πάουελ: Δείτε πώς είναι σήμερα ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον «Ιησού από τη Ναζαρέτ»

Ο Πάουελ υπήρξε σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου

Ο Πάουελ υπήρξε σπουδαίος ηθοποιός του θεάτρου, ενώ συμμετείχε και στην ταινία «The Thirty Nine Steps» και στον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Mahler» του Ken Russell.

Ο 79χρονος σήμερα ηθοποιός θα συμμετέχει τον Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον Κάρολο Ντίκενς, που είναι ένας από τους αγαπημένους του Άγγλους συγγραφείς. Ο ηθοποιός θα «ζωντανέψει» χαρακτήρες που αγαπήθηκαν παγκοσμίως.

Δείτε πώς είναι σήμερα ο ηθοποιός Ρόμπερτ Πάουελ:

A Celebration of Charles Dickens by Robert Powell is at @PHBeccles on Sunday 12th May. To book tickets scan the QR code or visit: https://t.co/JKNCjcGxBl #Dickens #Author #Theatre #Liveshow pic.twitter.com/4NiR08wOb4

— Clive Conway (@CliveConway) April 26, 2024