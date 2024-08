Ρόμπερτ Ντε Νίρο: Κατατρόμαξε με βουτιά από μεγάλο ύψος την οικογένειά του!

Το βίντεο που ανέβασε η κόρη του για τα 81α γενέθλιά του

Στο κλιπ που συμπεριέλαβε μαζί με φωτογραφίες του πατέρα της, η Ντρένα Ντε Νίρο απαθανατίζει τον ηθοποιό, να τολμάει τη μεγάλη βουτιά στο νερό, χωρίς να δυσκολεύεται.

Το κλιπ με τον Ντε Νίρο έγινε viral στα social media.

Robert De Niro’s daughter Drena shared a video over the weekend of her father diving into the ocean to celebrate his birthday. pic.twitter.com/sGszC9q9x6

— IndieWire (@IndieWire) August 19, 2024