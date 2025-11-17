Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου, 2025
Ρώμη: «Ληστεία α λα ιταλικά» στην αποθήκη της Louis Vuitton – Έριξαν όχημα στη βιτρίνα

Αφαίρεσαν περίπου 80 προϊόντα, κυρίως τσάντες και άλλα αξεσουάρ μεγάλης αξίας

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ληστεία σημειώθηκε στην αποθήκη της Louis Vuitton στο κέντρο της Ρώμης, στη συμβολή των οδών Mario dei Fiori και Condotti, όταν τρεις άνδρες έριξαν όχημα στη βιτρίνα και άρπαξαν δεκάδες προϊόντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο Ansa, τα ξημερώματα της Δευτέρας (17.11.25),  τρεις άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, έφτασαν στο σημείο με όχημα. Μάλιστα, έριξαν το ΙΧ στη γυάλινη βιτρίνα του πολυτελούς καταστήματος, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και ανοίγοντας δίοδο προς το εσωτερικό του.

Σύμφωνα με τη La Repubblica, αφού κατάφεραν να μπουν, αφαίρεσαν περίπου 80 προϊόντα, κυρίως τσάντες και άλλα αξεσουάρ μεγάλης αξίας. Η συνολική λεία δεν έχει ακόμη υπολογιστεί, ωστόσο οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι μπορεί να φτάνει σε αξία εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Οι Αρχές εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, τόσο του καταστήματος όσο και γειτονικών επιχειρήσεων, με στόχο την ταυτοποίηση των δραστών και την πορεία διαφυγής τους μετά την κλοπή.

Πηγή: protothema.gr

