Ρόι Κιν: Συνελήφθη 42χρονος για κουτουλιά στον παλαίμαχο παίκτη στο Άρσεναλ – Γιουνάιτεντ

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Αγγλίας συνέλαβε έναν 42ρονο άντρα που θεωρείται ύποπτος για επίθεση -με κουτουλιά- στον Ρόι Κιν, μετά τη νίκη 3-1 της Άρσεναλ επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Emirates Stadium» την Κυριακή (03.09).

Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο 52χρονος Κιν, δέχθηκε επίθεση από οπαδό. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το περιστατικό, ο συνεργάτης του Κιν, Μίκα Ρίτσαρντς, φαίνεται να είναι αντιμέτωπος με έναν άνδρα και να τον έχει στριμώξει σε μια άκρη.

«Στο βίντεο που είδαμε, ο Μίκα Ρίτσαρντς ενεργούσε για να σταματήσει ένα καυγά», ανέφερε η ανακοίνωση του Sky, αναφερόμενη στον πρώην αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι που συνεργάστηκε με τον Κιν. Από την πλευρά της, η Άρσεναλ τόνισε ότι έχει λάβει γνώση του περιστατικού. Περισσότερες λεπτομέρειες, πάντως, δεν έχουν γίνει γνωστές.

Micah Richards was not having it omds 😭😭😭😭 pic.twitter.com/bjXnmzsljq

