Ρόδος: Ελεύθερη η 28χρονη influencer μετά την απολογία της για την «ροζ κοκαΐνη» - Τι υποστήριξε

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε η 28χρονη influencer στη Ρόδο που βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες για την υπόθεση της «ροζ κοκαΐνης», τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά.

Η νεαρή γυναίκα κατηγορείται για διακίνηση ναρκωτικών, κατηγορία που αρνήθηκε κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι η ποσότητα που βρέθηκε στο αυτοκίνητό της προοριζόταν αποκλειστικά για προσωπική χρήση.

Ειδικότερα, μετά την απολογία της, εισαγγελέας και ανακριτής με συμφωνημένη γνώμη αποφάσισαν η 28χρονη να αφεθεί ελεύθερη, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης της μία φορά, το πρώτο πενθήμερο του μήνα, στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής της.

Τα ναρκωτικά στο αυτοκίνητο

Η 28χρονη γνωστή στη Ρόδο από την παρουσία της στα sociel media βρέθηκε αντιμέτωπη με κατηγορίες περί διακίνησης ναρκωτικών, τις οποίες αρνήθηκε κατηγορηματικά στην απολογία της.

Η υπόθεση ξεκίνησε από μια μήνυση εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων, η οποία κατήγγειλε ότι η κατηγορούμενη δεν επέστρεψε το όχημα που είχε νοικιάσει, ούτε εξόφλησε το ποσό του μισθώματος. Στις 11 Σεπτεμβρίου το αυτοκίνητο εντοπίστηκε από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σταθμευμένο στο κέντρο της Ρόδου. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του δύο σακουλάκια με ροζ κοκαΐνη, συνολικού βάρους 9,27 γραμμαρίων, τέσσερις ζυγαριές ακριβείας και 100 ευρώ σε μετρητά.

Πηγή: tovima.gr