Ριζόμυλος Μαγνησίας: «Τούμπαρε» λεωφορείο με 30 επιβάτες – Στο νοσοκομείο 13 τραυματίες

Λεωφορείο με 30 επιβάτες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε στην παλιά Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας, πριν από τον Ριζόμυλο Μαγνησίας.

Στο όχημα επέβαιναν γυναίκες με προορισμό ένα μοναστήρι, στα Κανάλια Μαγνησίας, ενώ είχαν ξεκινήσει από τον Άγιο Θωμά της Λάρισας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 13 άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Βόλου.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης, Προσφοράς και Αγάπη που διοργάνωσε την προσκυνηματική εκδρομή, ήταν όρθια και μάζευε τα εισιτήρια όταν κατάλαβε από τους ελιγμούς του οδηγού ότι κάτι συνέβαινε.

«Είχαμε προορισμό το Μοναστήρι της Παναγίας στα Κανάλια για να τελέσουμε μια αρτοκλασία υπέρ υγείας. Ευτυχώς η Παναγία μας βοήθησε και δεν σκοτώθηκε κανείς», πρόσθεσε.

Οι επιβάτες ειδοποίησαν την Αστυνομία κάνοντας χρήση του 112.

Σύμφωνα με δηλώσεις , το ατύχημα έγινε όταν ο οδηγός προσπάθησε να αποφύγει ένα σκύλο που ήταν στο οδόστρωμα με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του λεωφορείου.

Το αλκοτέστ στο οποίο υποβλήθηκε ο οδηγός του λεωφορείου που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Λάρισας, σύμφωνα με πληροφορίες, βγήκε αρνητικό.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής και τέσσερα ασθενοφόρα, ενώ διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν για να βοηθήσουν.

Πηγή: Φρόσω Παύλου – Βαγγέλης Μητρούσιας για το ertnews.gr