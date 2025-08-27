Ρίζα Αντιρρίου: Στην κατασκήνωση της Μητρόπολης νέα ζευγάρια και οικογένειες

Η δέκατη κατασκηνωτική περίοδος νέων ζευγαριών και οικογενειών της Μητρόπολης Αιτωλίας και Ακαρνανίας στη Ρίζα Αντιρρίου, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης, εξήντα γονείς και παιδιά, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Τοπικής μας Εκκλησίας και με τις πατρικές ευχές και ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνού, βρέθηκαν στις φιλόξενες κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεώς μας από την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025 έως την Κυριακή 24 Αυγούστου για να αναβαπτιστούν στον ευλογημένο τόπο της Κατασκηνώσεώς μας.

Όλοι τους, με προθυμία, ενότητα, χαρά και πλούσια αγάπη Χριστού, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό μέσα από την ψυχαγωγία, τα παιχνίδια ,τις πνευματικές αναζητήσεις και τους προβληματισμούς. Ο ευλογημένος διάλογος, με ανταλλαγή εμπειριών και βιωμάτων, ενίσχυσε και φώτισε πολλές πλευρές της έγγαμης οικογενειακής ζωής και της κατά Θεόν ανατροφής και

διαπαιδαγωγήσεως των παιδιών μας. Γονείς και παιδιά ένοιωσαν τη ζεστασιά και την παρηγοριά του λόγου του Θεού τόσο στα αγιογραφικά αναγνώσματα, στην καθημερινή τράπεζα όσο και στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία.

Το Σάββατο το πρωί, τα μικρότερης ηλικίας παιδιά, είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες που ετοίμασε γι’ αυτά, η παιδαγωγός κα Δήμητρα Λύρου από το Μεσολόγγι, συνεπικουρούμενη από την Περιβαλλοντολόγο και Κατηχήτρια του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ι.Π. Μεσολογγίου κα Ευπραξία Αγγέλου.

Η εμπειρία της βραδινής προσευχής και της ακολουθίας του μικρού αποδείπνου, κάτω από το φεγγαρόφωτο βοήθησαν όλους να ανοίξουν την καρδιά τους υιικά πρόσφεραν στο Θεό με αγάπη και ελπίδα, ζητώντας τη δική Του χάρη, τη στήριξη και την παρηγοριά στην αγωνία και στον αγώνα της οικογενειακής τους ζωής. Χάρηκαν ιδιαίτερα την δυνατότητα της συμπόρευσης

στον αγώνα τους με άλλους αδελφούς, πού χαρούμενα πορεύονται στην έγγαμη ζωή τους.

Μια μεγάλη οικογένεια πλέον, όλοι οι συμμετέχοντες, έδωσαν την υπόσχεση να ανταμώσουν μαζί και με νέους αδελφούς την επόμενη χρονιά, χωρίς να χαθεί η ζεστή επικοινωνία στην διάρκεια του νέου εκκλησιαστικού έτους, όπως αυτή καλλιεργήθηκε στην κατασκήνωσή μας.

Υπεύθυνος για την οργάνωση και λειτουργία αυτής της τριήμερης κατασκηνωτικής εμπειρίας ήταν ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Δημητρίου, Προϊστάμενος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

