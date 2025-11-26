Ρίβιο: Ρέμα υπερχείλισε στην Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας – Άμεση επέμβαση των αρχών

Σοβαρά προβλήματα στο Ρίβιο και στη Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας προκάλεσε το βράδυ της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025 η υπερχείλιση του ρέματος Πεταλά, λόγω της έντονης και συνεχούς βροχόπτωσης που έπληξε την περιοχή.

Με το νερό να παρασύρει φερτά υλικά πάνω στην εθνική οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας, η κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν άμεση. Μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, υπό τις οδηγίες του Αντιπεριφερειάρχη Θανάση Μαυρομμάτη και του προϊσταμένου Πολιτικής Προστασίας Γιώργου Παπαδόπουλου, έσπευσαν στο σημείο για την ταχεία απομάκρυνση λάσπης, κλαδιών και άλλων υλικών από το οδόστρωμα.

Από νωρίς παρών στο Ρίβιο και ο Δήμαρχος Ξηρομέρου Γιάννης Τριανταφυλλάκης, καθώς στο συγκεκριμένο σημείο έχουν καταγραφεί και κατά το παρελθόν έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Παράλληλα, οχήματα της Πυροσβεστικής και δυνάμεις της Αστυνομίας βρέθηκαν στην περιοχή, αναλαμβάνοντας την επιτήρηση και ρύθμιση της κυκλοφορίας, ώστε να αποφευχθούν ατυχήματα και περαιτέρω προβλήματα.