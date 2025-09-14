Ρίκι Χάτον: Πέθανε στα 46 του ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας

Πέθανε σε ηλικία 46 ετών, ο Ρίκι Χάτον, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας, λίγες εβδομάδες μετά την ανακοίνωση της δραματικής επιστροφής του στο ρινγκ.

Ο θρύλος της πυγμαχίας βρέθηκε σήμερα το πρωί στο σπίτι του στο Μάντσεστερ, όπου αυτή τη στιγμή έχει στήσει φράγμα η αστυνομία, ενώ ο θάνατός του δεν θεωρείται ύποπτος.

Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μάντσεστερ δήλωσε: «Αστυνομικοί κλήθηκαν από έναν πολίτη να μεταβούν στην οδό Bowlacre Road στις 6:45 π.μ. σήμερα, όπου βρήκαν το πτώμα ενός 46χρονου άνδρα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υποψίες για ύποπτες συνθήκες».

Αφού αποσύρθηκε από το ρινγκ, o Χάτον ασχολήθηκε με την προπονητική, αλλά επρόκειτο να επιστρέψει στον αθλητισμό με έναν αγώνα που είχε προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο.

Τιμήθηκε με τον τίτλο του ΜΒΕ για τις υπηρεσίες του στον αθλητισμό το 2007 και είχε μιλήσει συχνά για τους αγώνες του με θέματα ψυχική υγεία και τον εθισμό στα ναρκωτικά.

Πηγή: tanea.gr , Daily Mail