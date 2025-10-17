Ρίκι Χάτον: Αυτοκτονία ο θάνατος του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας

Αυτοκτονία ήταν ο θάνατος του πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας, Ρίκι Χάτον, στις 14 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα αργά χθες (16.10.2025) το βράδυ ώρα Ελλάδας.

Ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής πυγμαχίας άφησε την τελευταία του πνοή στα 46 του χρόνια.

Σύμφωνα με το Sky News, η αιτία θανάτου του Βρετανού πρώην παγκόσμιου πρωταθλητή πυγμαχίας, στις κατηγορίες light welterweight και welterweight, Ricky Hatton, είναι ο απαγχονισμός.

Ricky Hatton is my favourite British Boxer of all time… Watched every one of his fights and seen him live once A champion for our generation. A working class hero. Billy Graham said it best: “Why he was so popular… was because…he could fight like fcuk!..” Rest easy Ricky🥊 pic.twitter.com/ORodp5qiql

— Rustler (@TheRustler83) September 14, 2025

Ο θρυλικός μποξέρ που είχε το παρατσούκλι «The Hitman» είχε βρεθεί νεκρός μέσα στο σπίτι του στις 14 του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Η ιατροδικαστική έκθεση, τα στοιχεία της οποίας ανακοίνωσε το δικαστήριο του Στόκπορτ, έριξε για πρώτη φορά «φως» στις συνθήκες θανάτου του Χάτον, που ήταν ο πιο δημοφιλής Βρετανός πυγμάχος της εποχής του και δεκάδες χιλιάδες οπαδοί τον ακολουθούσαν στο Λας Βέγκας για τους μεγαλύτερους αγώνες του.

Ο «Hitman» κατέκτησε τον παγκόσμιο τίτλο με μία εντυπωσιακή νίκη επί του φαβορί Kostya Tszyu το 2005 και συνέχισε να αγωνίζεται εναντίον μεγάλων ονομάτων όπως ο Floyd Mayweather και ο Manny Pacquiao, χάνοντας τελικά.

Τον Ιούλιο, ανακοίνωσε ότι θα βγει από τη συνταξιοδότηση για έναν αγώνα τον Δεκέμβριο στο Ντουμπάι, 13 χρόνια μετά τον τελευταίο του επαγγελματικό αγώνα, αλλά δεν ήταν γραφτό να συμβεί…

Oasis' iconic song 'Live Forever' provided the backing music for an emotional tribute to Ricky Hatton as Liam Gallagher watched on during his funeral service in Manchester. pic.twitter.com/Gvplq7r9o0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) October 10, 2025

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους του Μάντσεστερ την περασμένη εβδομάδα για να αποτίσουν φόρο τιμής.

Wayne Rooney meets Tyson Fury at Ricky Hatton's funeral 👀 pic.twitter.com/RyRJGur6o4 — Daily Mail Sport (@MailSport) October 10, 2025

Παρέστησαν, επίσης, προσωπικότητες όπως ο Λίαμ Γκάλαχερ, ο Άντριου Φλίντοφ, ο Γουέιν Ρούνεϊ και ο Τάισον Φιούρι.

Πηγή: newsit.gr