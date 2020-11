Ρίγος: Οι παίκτες της Μπόκα πανηγυρίζουν μπροστά στην κόρη του Μαραντόνα, Ντάλμα -Ξέσπασε σε κλάματα (Video)

Λίγα 24ωρα μετά τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, η μία εκ των δύο κορών του, η Ντάλμα, πήγε στο γήπεδο για να παρακολουθήσει την αγαπημένη ομάδα του πατέρα της: την Μπόκα Τζούνιορς.

Η Μπόκα αντιμετώπιζε την Νιουελς Ολντ Μπόις στο πρωτάθλημα Αργεντινής, με την Ντάλμα να κάθεται στην σουίτα που ανήκει στον πατέρα της. Και μόλις στο 12’ της αναμέτρησης, εκτυλίχθηκε μία σκηνή, που την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα.

Σε εκείνο το λεπτό ο Εντγουιν Καρντόνα με εκπληκτική εκτέλεση φάουλ άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, με τον σκόρερ και τους συμπαίκτες του να τρέχουν πως τα επίσημα και να στέκονται μπροστά στην Ντάλμα. Απλωσαν την φανέλα του Μαραντόνα στο χορτάρι και στάθηκαν όρθιοι χειροκροτώντας προς το μέρος της, με την Ντάλμα να κρατά το κεφάλι της και να ξεσπά σε κλάματα.

Boca Juniors players celebrated their first goal in front of Maradona's daughter, who was sitting in his suite at the Bombonera 💙💛

